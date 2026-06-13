Fueron tan rápidas como el récord de Usain Bolt. Menos de diez segundos utilizó el DT para analizar 90 minutos.

Empate entre la Selección de Brasil y la de Marruecos en el Grupo C del Mundial 2026. Ambas escuadras brindaron un muy buen espectáculo de fútbol en Nueva Jersey, donde los norafricanos partieron siendo los protagonistas.

Marruecos simplemente pasaba por encima de Brasil en los primeros minutos de juego. Tenían el control total del balón, no dejaban salir al Scratch, ni menos asomarse por la valla defendida por Bono.

Sin embargo, tras el gol de Saibari, los el Scratch se valió de una tremenda jugada individual de Vinicius Junior para poner la paridad en el marcador. De ahí en adelante, el duelo nunca más fue el mismo.

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Palabras de Carlo Ancelotti

Más que muchos jugadores, las cámaras apuntaron a la banca de Brasil en reiteradas ocasiones. La idea era mostrar a Carlo Ancelotti, el DT de la Verdeamarela que quiere hacer el milagro de hacer jugar bien a un elenco que no tiene el mejor plantel de su historia.

De hecho, se notó en el campo de juego. Igor Jesus fue un fantasma y un verdadero estorbo en el ataque de los brasileños. Jugadores como Casemiro, tampoco estuvieron a la altura.

inconforme quedó Ancelotti | Getty Images

Es por eso que, tras el empate, los micrófonos de la transmisión oficial se arrimaron a Carlo Ancelotti para conocer su versión de los hechos. Pero, el DT fue demasiado escueto. “Hay que mejorar“, dijo, y se retiró. Enojado, parece.

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En resumen…

La Selección de Brasil empató ante Marruecos en el Grupo C del Mundial 2026.

empató ante Marruecos en el Grupo C del Mundial 2026. El futbolista Vinicius Junior anotó el gol del empate definitivo para el Scratch.

anotó el gol del empate definitivo para el Scratch. El entrenador italiano Carlo Ancelotti dirige actualmente a la selección de Brasil.