Con la idea de, por lo menos, igualar lo hecho en 2022, la Selección de Marruecos llega al Mundial 2026 con sus rivales mostrándoles respeto.

Datos principales

Confederación: CAF

Apodo: Los Leones del Atlas

Ranking FIFA: 8°

Grupo en el Mundial: C (Brasil, Escocia y Haití)

¿Cómo clasificó al Mundial?

Sin grandes dificultades, Marruecos ganó el Grupo F de las Eliminatorias de la CAF. Ocho partidos en total, ocho triunfos del combinado magrebí, que, además, recibió solamente dos goles en contra.

De esta forma, los Leones del Atlas se clasificaron por tercera vez consecutiva a una Copa del Mundo. Considerando que el próximo año serán anfitriones y, por ende, estarán clasificados, se puede decir que es un momento insigne para el fútbol marroquí. El Mundial 2026 puede ser la consagración definitiva.

Calendario y estadios en los que juega

Brasil vs. Marruecos (sábado 13 de junio, 18:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Escocia vs. Marruecos (viernes 19 de junio, 18:00 hrs, Gillette Stadium, Boston). Transmisión: DirecTV / Disney+.

Marruecos vs. Haití (miércoles 24 de junio, 18:00 hrs, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 1.840 kms. (New Jersey-Boston-Atlanta).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 19%

Llegar a cuartos de final: 22,2%

Llegar a semifinales: 9,1%

Llegar a la final: 4,3%

Ser campeón: 2%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Gemini, Inteligencia Artificial de Google, no le teme a las altas expectativas. Es por eso que se la jugó con la Selección de Marruecos y, pese a que no cree que llegará a la misma instancia de la edición pasada, les otorgó un lugar en los cuartos de final del Mundial.

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Para la IA, Marruecos saldrá primero o segundo del Grupo C y conseguirá avanzar en las rondas del “mata-mata” de forma imponente. Esto se debe, según la opinión de la IA, a que los Leones del Atlas “están diseñados genéticamente” para los duelos de eliminación directa, contando con uno de los mejores porteros del mundo (Yassine Bounou) y un esquema defensivo ordenado. Para Gemini, la imposibilidad de alcanzar las semifinales se deben al gran desgaste físico que genera la propuesta marroquí y al intenso calendario que significa que ahora exista una ronda de dieciseisavos de final.

El plantel de Marruecos

Porteros:

– Yassine Bounou “Bono” (Al-Hilal)

– Munir Mohamedi (RS Berkane)

– El Mehdi Benabid (AS FAR)

Defensores:

– Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

– Nayef Aguerd (West Ham United/Marsella)

– Noussair Mazraoui (Manchester United)

– Anass Salah-Eddine (FC Twente)

– Chadi Riad (Crystal Palace)

– Youssef Belammari (Al Ahly)

– Issa Diop (Fulham)

– Redouane Hahlal (Mechelen)

– Zakaria El Ouahdi (Genk)

Mediocampistas:

– Sofyan Amrabat (Fenerbahçe/Betis)

– Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

– Neil El Aynaoui (Roma)

– Bilal El Khannouss (Stuttgart)

– Azzedine Ounahi (Girona)

– Bouaddi (Lille)

– Samir El Mourabet (Estrasburgo)

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Delanteros y Extremos:

– Brahim Díaz (Real Madrid)

– Chemsdine Talbi (Sunderland)

– Ayoub El Kaabi (Olympiacos FC)

– Soufiane Rahimi (Al-Ain FC)

– Abde Ezzalzouli (Real Betis)

– Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt)

– Yassine Gessime (Estrasburgo)

Jugador estrella: Achraf Hakimi

Jugador emblemático del PSG, Achraf Hakimi es un verdadero cohete por las bandas. Si bien su posición en la retaguardia podría hacer pensar que su principal labor es defender, lo cierto es que es un agente ofensivo que muchas veces llega hasta el fondo de la cancha.

Si, además, se le combina con jugadores de la talla de Hakim Ziyech o de Brahim Díaz, realmente el ataque de Marruecos puede llegar a ser un arma letal. El capitán se sabe parte del engranaje, pero también sabe que es la pieza fundamental.

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Nacido en Madrid, Hakimi decidió defender la selección de su padre y su madre. Aunque, a diferencia de otros futbolistas, lo hizo desde las menores, destacando en la Sub-20 y la Sub-23.

Es un jugador rápido, con un fútbol más libre, de genética africana, pero con la formación de élite entregada por el Real Madrid. Es por ello que los que conocen su trayectoria no se sorprendieron al verlo liderar la Selección de Marruecos que terminó cuarta en Qatar 2022, ni la que se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Hakimi es esencial en el planteamiento de Marruecos | Getty Images

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Jugador a seguir: Noussair Mazraoui

Si hay un jugador que ha sabido darle vuelta a los estereotipos de los futbolistas norafricanos, ese es Noussair Mazraoui. El lateral de Marruecos es una verdadera torre en el fondo, pero también le imprime velocidad en la salida, siendo funcional en ataque y defensa. Su versatilidad lo ha transformado en un pilar fundamental de su selección.

Nacido en Países Bajos y formado en el Ajax, este zaguero es uno de los grandes héroes silenciosos del continente africano. El sacrificio por el equipo lo llevó a su cénit en el Mundial de 2022, cuando jugó todo el torneo como lateral izquierdo a pierna cambiada para cubrir una urgencia del equipo, rindiendo a un nivel espectacular. De hecho, se quedó cumpliendo esa función en los Leones del Atlas.

Con paso por el Bayern Munich, Mazraoui juega actualmente en el Manchester United, donde alterna como titular. Si bien su nombre no se asocia al de una gran estrella mundial, lo cierto es que le entrega un plus al equipo, por su inteligencia táctica y su manera de convertirse en un “todo-terreno”. Así que, ojito con él.

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Técnico: Mohamed Ouahbi

“Mi salida forma parte de la evolución del equipo”, dijo Walid Regragui al dejar la banca de Marruecos. El mítico DT que logró el cuarto lugar en el Mundial y el bronce en los Juegos Olímpicos simplemente decidió dar un paso al costado en marzo de este año.

Para tener un reemplazo rápido, pero probado, la Federación Marroquí decidió llamar a un exitoso Mohamed Ouahbi, campeón del mundo con la Sub-20 en el Mundial de la categoría, en Chile.

Con una larga carrera en la parte formativa, Ouahbi tiene un perfil pedagógico que supo explotar con los más jóvenes. Esta vez, estará rodeado de estrellas consagradas, pero ya demostró que, en línea con las expectativas de la Federación, pretende generar cierto recambio en el equipo.

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Es por ello que en los últimos amistosos de Marruecos (ante Ecuador y Paraguay) Ouahbi utilizó a sus jóvenes campeones del mundo para probarlos en el equipo adulto. Así, Chemsdine Talbi, Ismaël Baouf y Yassir Zabiri estuvieron presentes en los duelos de preparación, aunque sólo el primero sumó minutos (titular, incluso, ante Paraguay).

Posible 11

Mejor participación de Marruecos en los Mundiales

El último Mundial, en Qatar, fue idílico para la Selección de Marruecos. Allí, los africanos consiguieron no solamente su mejor performance en una Copa del Mundo, sino que la mejor de un combinado de todo su continente.

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Marruecos ganó, sin perder, el Grupo F de ese certamen, que compartía con Bélgica, Croacia y Canadá. Luego, en octavos de final se despachó a la Selección de España, tras una definición desde el punto penal.

En cuartos, y gracias a un gol solitario de Youseff En-Nesyri, eliminaron a Portugal, para finalmente caer ante Francia en semifinales. La definición por el tercer o cuarto lugar también terminó en una derrota, en este caso por 2-1 ante Croacia.

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Jugador histórico destacado: Mustapha Hadji

Si dejamos fuera a los cracks de la era moderna, el trono del máximo jugador histórico de Marruecos le pertenece a Mustapha Hadji. El talentoso mediapunta fue pura magia y elegancia en una época donde el fútbol africano apenas asomaba en el globo. Con su característica melena y un cambio de ritmo endiablado, Hadji se transformó en el gran embajador de los Leones del Atlas en los años 90. Su jerarquía técnica lo llevó a ser galardonado como el Futbolista Africano del Año en 1998, un hito que lo metió para siempre en el Olimpo de su país como el espejo donde se miraron las futuras generaciones.

A nivel de clubes, este genio marroquí dejó una huella imborrable en el Viejo Continente. Tras brillar en el Nancy de Francia y el Sporting de Lisboa, alcanzó su peak de madurez en España vistiendo la camiseta del Deportivo La Coruña. Más tarde, deslumbró a todos en la exigente Premier League inglesa, con el Coventry City y el Aston Villa. Hadji no era un jugador estático. Era un volante creativo total de esos que ponían la pelota bajo el brazo, asistían con ventaja y quebraban defensas a pura velocidad, ganándose el respeto unánime de los fanáticos europeos en cada cancha.

Pero su inmortalidad la consiguió con la camiseta nacional, liderando a su país en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Fue en la cita francesa donde firmó su hito más recordado: un golazo inolvidable ante Noruega tras una tremenda corrida y un amague sutil que dio la vuelta al mundo. Hadji defendió a su bandera en 63 partidos oficiales, convirtiendo a Marruecos en un equipo respetado y competitivo mucho antes de la era dorada actual.

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¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Marruecos?

Es como decir que el pasto es verde, pero igual. La Selección de Marruecos se hace grande por las individualidades que la componen. Cada cual en solitario ya es una estrella, pero, además, calzan muy bien en el conjunto, algo que intenta explotar Mohamed Ouahbi.

En ese sentido, tres puestos claves y fuertes de los marroquís son la portería, los laterales y, por supuesto, el ocupado por el “fichaje estrella”. El primero, es de pertenencia total de Yassine Bonou, arquero de gran agilidad, reacción y que otorga una seguridad extra al fondo. Segundo, Achraf Hakimi, principalmente, con su despliegue en ofensiva, su ida y vuelta constante y la costumbre de la máxima exigencia. Por último, Brahim Díaz, el jugador del Real Madrid que vino a cumplir un rol de creador en ataque que carecían los Leones del Atlas.

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No todo es fortaleza. Hay un tema principal que empieza a inquietar a Marruecos, así como a grandes selecciones de Rusia 2018 y Qatar 2022. Es un tema natural, de la vida: el envejecimiento. Varios de los que fueron protagonistas de versiones pasadas del elenco marroquí (como por ejemplo Hakim Ziyech), ya no están en el momento alto de sus carreras y, a veces, la necesidad de renovación se hace inquietante.

También, la Selección de Marruecos se ha contagiado del “Síndrome de los Grandes”. Reconocidos como un equipo fuerte a nivel mundial, los Leones del Atlas perdieron sorpresa y, además, tienen equipos que, como Sudáfrica en la Copa Africana de Naciones 2024, le ceden el protagonismo total y ponen el cerrojo en la retaguardia. Esto puede provocar heridas entre los norafricanos.

ver también Todo lo que debes saber sobre Brasil en el Mundial 2026: nómina, rivales, figura, esquema táctico y más

Datos freak de los Leones del Atlas

El 2022 fue el Mundial de Marruecos. Los norafricanos no solamente llegaron a semifinales de la Copa del Mundo de Qatar, sino que rompieron un récord extraño, del que nadie sabe si estar orgulloso o no.

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En el partido de octavos de final ante España, la hinchada marroquí fue protagonista. La afición se transformó en la más ruidosa que se haya conocido en una Copa del Mundo. Los medidores de sonido de la transmisión televisiva registraron peaks de 130 decibeles (dB). Pongámoslo en perspectiva: 130 dB es el ruido que hace un avión a reacción despegando a 100 metros de distancia, o el volumen de estar en primera fila en un concierto de AC/DC.

Otro dato chistoso se sumó en Qatar 2022. El técnico de Marruecos, Walid Regragui, era despreciado antes de lograr el hito histórico de las semifinales. La prensa se burlaba directamente de él, llamándolo cabeza de palta (Rass L’Avocat), por su prominente pelada. Sin embargo, lejos de ofenderse, el DT lo tomó para broma y en una conferencia de prensa durante el Mundial, apareció, precisamente, con una palta en la mano, provocando la risa de los periodistas apostados en la sala. A partir de ahí, fue su propio amuleto.

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Marruecos tiene todo para seguir rompiendo récords, tras la proeza de las semifinales en Qatar 2022. En el Mundial de 2026, los Leones del Atlas pueden llegar a ser la selección africana con más triunfos en una Copa del Mundo. Por el momento, la marca la tiene Nigeria, que consiguió seis triunfos en total. Los marroquís tienen cinco.

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Marruecos a un triunfo de igualar una marca | Getty Images

Por otro lado, Achraf Hakimi tiene todo servido para transformarse en el jugador africano con más partidos en un Mundial. El récord actual lo tienen el ghanés Asamoah Gyan y el camerunés François Omam-Biyik, ambos con once duelos a su haber. Por el lado del carrilero del PSG, son diez las actuaciones hasta ahora.