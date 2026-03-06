La selección de Marruecos sorprendió a todo el mundo por la renuncia de su entrenador, Walid Regragui, quien llevó al elenco africano a semifinales de Qatar 2022.

A menos de 100 días del inicio del Mundial 2026, el técnico entendió que el desgaste con su plantel no iba a ser beneficioso para la escuadra en la cita norteamericana.

“El equipo necesita una cara nueva, una energía diferente y una nueva perspectiva con un nuevo entrenador”, señaló en primera instancia.

“Creo que el equipo necesita un nuevo impulso antes del Mundial, una nueva visión para seguir progresando, mi decisión de irme forma parte de la evolución de este equipo”, agregó Regragui.

El nuevo técnico de Marruecos fue campeón mundial en Chile

En su reemplazo, Marruecos designó a Mohamed Ouahbi, un conocido para la fanaticada chilena pues fue quien condujo a la selección Sub 20 al título en el Mundial de la categoría disputado el año pasado en nuestro país.

Tras ganar ese torneo, señaló su admiración por el público chileno. “Estuvieron con nosotros desde el primer día, en los estadios y también en el hotel. Feliz por cómo nos han acogido, cómo nos cuidan, el amor que nos han dado“, señaló en ese momento.

Publicidad

Publicidad

Todos los fanáticos están debatiendo en Redgol sobre sus selecciones favoritas y las cuotas más atractivas para sus apuestas mundial .RedGol

Mohamed Ouahbi con el trofeo de campeón del mundo Sub 20

Sobre este paso en su carrera, destacó que “no estoy aquí para construir, porque los cimientos ya están puestos. Estoy aquí para seguir rindiendo”, entendiendo que la vara está bastante alta.

Publicidad

Publicidad

Ouhabi es belga-marroquí, por lo que prometió trabajar con “seriedad, humildad y patriotismo” para buscar una gran campaña en el Mundial que se jugará a partir de junio.

ver también Increíble pero real: Jorge Sampaoli estuvo a detalles de dirigir a Marruecos en el Mundial

El debut para los africanos será de miedo, ya que enfrentará en el Grupo C a Brasil, el 13 de junio. Luego chocará contra Escocia y cerrará el grupo frente a Haití.

En resumen:

Walid Regragui renuncia como entrenador de Marruecos a menos de 100 días del Mundial.

Mohamed Ouahbi, campeón del Mundial Sub 20 en Chile, es el nuevo técnico marroquí.

Marruecos debutará en el Grupo C contra Brasil el próximo 13 de junio.