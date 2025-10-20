Es tendencia:
Mundial Sub 20

El agradecimiento del DT de Marruecos y sus dirigidos a Chile tras conquistar el Mundial Sub 20

El entrenador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, tuvo palabras para Chile después de conquistar el Mundial Sub 20.

Por Javiera García L.

El DT de Marruecos agradeció a Chile
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTEl DT de Marruecos agradeció a Chile

Marruecos le dio un épico final a su aventura en Chile. Con un doblete de Yassir Zabiri, y siendo muy superior a su rival, el equipo africano derrotó a Argentina y conquistó por primera vez el Mundial Sub 20, ratificando el gran crecimiento de su selección en los últimos años.

Los festejos se desataron en el Estadio Nacional, donde los marroquíes jugaron como locales ante el inmenso apoyo de los hinchas chilenos.

Más tarde, el DT de Marruecos, Mohamed Ouahbi, tomó la palabra para agradecer a nuestro país. “Estuvieron con nosotros desde el primer día, en los estadios y también en el hotel, cómo nos han acogido, cómo nos cuidan, el amor que nos han dado…“, valoró.

En esa línea, manifestó su deseo de que Chile juegue el Mundial 2030 para que Marruecos les devuelva la mano. “Es lo único que puedo desear, porque los marroquíes están muy contentos. Habrá partidos allá y si juegan allí, tendrán un estadio lleno de marroquíes apoyándolos“, declaró el DT.

El lamento de Messi por Argentina tras la final del Mundial Sub 20: “Cabeza en alto, muchachos”

Marruecos es campeón del Mundial Sub 20 en Chile

Othmane Maamma, una de las figuras de Marruecos en este Mundial, también dejó un mensaje para Chile. “Estoy muy contento. Este es el mejor país del mundo. Gracias a los hinchas chilenos, es un gran país”, declaró en zona mixta a los medios nacionales.

Argentina es un gran equipo, por algo llegaron a la final. Ellos lo demostraron en lo que mostraron en la cancha”, agregó.

