Argentina era la favorita para quedarse una vez más con el título del Mundial Sub 20, sin embargo, Marruecos dio el golpe y ganó la final en el estadio Nacional.

Los africanos sorprendieron con su juego de transiciones rápidas y velocidad, que les sirvió para ganar por 2-0 con goles de Yassir Zabiri.

Los transandinos se veían una vez más como campeones del mundo, aunque aquello no ocurrió y los marroquíes se quedaron por primera vez en la historia con el título juvenil.

La reacción de Lionel Scaloni tras la derrota de Argentina

En Argentina quedaron muy tristes tras fracasar en la final, no obstante, el entrenador de la selección adulta, Lionel Scaloni, le mandó un sentido mensaje a los pupilos de Diego Placente.

El campeón del mundo en Qatar 2022 ocupó sus redes sociales para alabar a los jugadores argentinos, que se quedaron a un paso de obtener el título en el Mundial que se jugó en Chile.

Lionel Scaloni alabó a la Sub 20 de Argentina pese a la derrota con Marruecos. Foto: Andres Pina/Photosport

“Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha… Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su CT , al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. Vamos Argentina!”, publicó el DT.

Argentina tendrá revancha muy pronto, en el Mundial Sub 17 que se jugará en Qatar, donde también participará Chile.