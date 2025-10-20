El Mundial Sub 20 de Chile llegó a su fin y hubo un sorpresivo campeón, porque Marruecos le ganó la final a Argentina y se quedó por primera vez en la historia con el título planetario.

Los africanos ganaron por un sólido 2-0 en el estadio Nacional, gracias a su juego veloz y directo, que lo hizo doblegar a sus rivales en la Copa del Mundo.

La gran figura de la final fue el delantero Yassir Zabiri, quien se anotó con un doblete para dejar sin opciones al cuadro albiceleste.

Yassir Zabiri se burla sin piedad de Argentina

En la previa al partido el gran favorito era Argentina, es más, se viralizaron videos de los jugadores transandinos cantando y asegurando que iban a derrotar a los marroquíes.

En la cancha de Ñuñoa el cuadro argentino fue un fantasma y sufrió gracias al doblete de Zabiri, quien de paso fue uno de los mejores jugadores del Mundial y vuelve a FC Famalicão de Portugal con estatus de crack.

Yassir Zabiri celebrando con los hinchas marroquíes. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Tras la victoria Yassir Zabiri se sacó una espina de encima, porque se burló de los argentinos, a quienes tildó de “habladores”.

“Dije antes del saque inicial que no le teníamos miedo a nadie. (Los argentinos) Hablan mucho, pero entramos al partido y los comimos“, señaló el goleador de la final.

Marruecos se quedó con el Mundial Sub 20 de Chile y Argentina se tuvo que conformar con el segundo lugar.

