La burla del crack de Marruecos contra Argentina que da la vuelta al mundo: “Hablan mucho…”

Los argentinos se veían como campeones del Mundial Sub 20 antes de jugar la final y cayeron ante el cuadro africano.

Por Carlos Silva Rojas

© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTYassir Zabiri hizo un doblete contra Argentina.

El Mundial Sub 20 de Chile llegó a su fin y hubo un sorpresivo campeón, porque Marruecos le ganó la final a Argentina y se quedó por primera vez en la historia con el título planetario.

Los africanos ganaron por un sólido 2-0 en el estadio Nacional, gracias a su juego veloz y directo, que lo hizo doblegar a sus rivales en la Copa del Mundo.

La gran figura de la final fue el delantero Yassir Zabiri, quien se anotó con un doblete para dejar sin opciones al cuadro albiceleste.

Yassir Zabiri se burla sin piedad de Argentina

En la previa al partido el gran favorito era Argentina, es más, se viralizaron videos de los jugadores transandinos cantando y asegurando que iban a derrotar a los marroquíes.

En la cancha de Ñuñoa el cuadro argentino fue un fantasma y sufrió gracias al doblete de Zabiri, quien de paso fue uno de los mejores jugadores del Mundial y vuelve a FC Famalicão de Portugal con estatus de crack.

Yassir Zabiri celebrando con los hinchas marroquíes. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Tras la victoria Yassir Zabiri se sacó una espina de encima, porque se burló de los argentinos, a quienes tildó de “habladores”.

“Dije antes del saque inicial que no le teníamos miedo a nadie. (Los argentinos) Hablan mucho, pero entramos al partido y los comimos“, señaló el goleador de la final.

Marruecos se quedó con el Mundial Sub 20 de Chile y Argentina se tuvo que conformar con el segundo lugar.

