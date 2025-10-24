Es tendencia:
Colo Colo

Entregan esperanzador diagnóstico en Colo Colo sobre posible regreso ante Limache: “Seguramente estará listo”

Ante los tomateros el próximo lunes los albos podrían tener un esperado regreso en defensa.

Por Patricio Echagüe

© Photosport.El Cacique podría tener un especial regreso este lunes ante Limache.

Colo Colo jugará el próximo lunes un partido crucial ante Deportes Limache por la fecha 25 de la Liga de Primera. El Cacique está obligado a ganar para meter presión en los puestos por las copas internacionales, el único objetivo que le va quedando a los albos en un año lamentable.

De cara a este compromiso un esperado regreso en el Popular podría concretarse. Hablamos de Alan Saldivia, quien no juega hace más de dos meses producto de una rebelde pubalgia que incluso lo obligó a pasar por el quirófano.

Por suerte la evolución del uruguayo en estos últimos días ha sido la óptima e incluso se vislumbra una posible citación para el duelo ante los Tomateros en el Estadio Nacional. Así por lo menos lo confirmó Emiliano Amor, quien en conferencia de prensa entregó un alentador diagnóstico.

ver también

Alan Saldivia podría por fin volver a la acción

El defensor argentino aseguró a los medios que “Alan ha tenido un proceso de rehabilitación muy bueno. Primero estuvo con los kinesiólogos y después entrando en algunos ejercicios con nosotros. Se fue integrando de menos a más”.

“Hoy, ya desde la semana pasada, creo que el último día y esta semana también, ya está supernormal. Seguramente estará listo para el lunes también”, agregó Amor.

Alan Saldivia no juega desde el 16 de agosto, día en que Colo Colo cayó por 4-1 ante Universidad Católica. | Foto: Photosport.

Sobre lo que ha sido el desempeño de la defensa en estos últimos partidos, el trasandino aseguró que “en base a los últimos dos partidos, el tema de la saga central creo que lo hicimos de muy buena manera”.

“Fuimos fuertes, sólidos y rápidos. Lo que sí entiendo es que no se ha formado en el año una saga central ya establecida como anteriormente estaba Maxi (Falcón) y yo. Pero creo que los compañeros que vamos jugando intentamos hacerlo de la mejor manera“, concluyó.

ver también

¿Cuándo juega Colo Colo vs Deportes Limache?

Albos y tomateros se enfrentarán el próximo lunes 27 de octubre desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.

