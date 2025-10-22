Colo Colo se prepara para su próximo desafío, luego de caer por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido, triunfo que deja al cuadro pirata cada vez más cerca de quedarse con el título del Campeonato Nacional.

Pero en los próximos días El Cacique deberá enfrentar a Deportes Limache por el torneo local, con la particularidad que jugarán de local, pero no en el Estadio Monumental.

Entradas para Colo Colo vs. Deportes Limache

Este miércoles se dio inicio a la venta de entradas en PuntoTicket, comenzando con el canje exclusivo para los Hinchas Centenarios y los socios del CSD Colo Colo. A partir de las 20:00 horas, la venta se abre al público general.

Hincha Centenario (inicio canje) : 15:00 horas

: 15:00 horas Socios del CSD Colo Colo (inicio venta): 15:00 horas

15:00 horas Público general (inicio venta): 20:00 horas

Ojo, porque como el partido será en el Estadio Nacional, se anunció la reubicación de abonados por sector y será de la siguiente manera:

Arica: Galería Norte Central

Lautaro y Galvarino: Galería Norte Oriente

Tucapel y Caupolicán: Galería Norte Poniente

Cordillera: Andes

Océano: Tribuna Lateral Norte

Rapa Nui: Fuera Marquesina

Butaca Premium: Bajo Marquesina

Y recuerda, que no hay venta de estacionamiento para este encuentro.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Deportes Limache? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Deportes Limache juegan este lunes 27 de octubre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

¿Por qué Colo Colo es local en el Estadio Nacional con Limache?

La razón detrás de esta situación se debe a que el Estadio Monumental será sede de dos conciertos durante octubre, en el marco del contrato vigente entre Blanco y Negro y la productora DG Medios, acuerdo que incluso ha generado controversias dentro de las Juntas de Accionistas de la concesionaria.

