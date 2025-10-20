Colo Colo intenta dejar atrás la dolorosa derrota por 1-0 ante Coquimbo Unido en la fecha 24 de la Liga de Primera, resultado que complicó aún más sus opciones de clasificar a torneos internacionales.

Los Albos se mantienen fuera de los puestos de copas, especialmente tras los duelos del fin de semana, que incluyeron el accidentado triunfo de Universidad Católica sobre Everton.

Ahora, El Cacique se prepara para un nuevo desafío frente a Deportes Limache, duelo que se jugará en casi una semana y que tendrá una particularidad: no se disputará en el Estadio Monumental.

¿Por qué Colo Colo es local en el Estadio Nacional ante Limache?

Colo Colo hará de local en el Estadio Nacional el próximo lunes 27 de octubre, desde las 20:00 hrs, recinto que volverá a estar disponible para el club tras el Mundial Sub 20 y que previamente albergará el encuentro de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús.

La razón detrás de esta situación se debe a que el Estadio Monumental será sede de dos conciertos durante octubre, en el marco del contrato vigente entre Blanco y Negro y la productora DG Medios, acuerdo que incluso ha generado controversias dentro de las Juntas de Accionistas de la concesionaria.

ver también El emotivo mensaje de Ryann Torrero a los hinchas de Colo Colo Femenino que emocionó a todos

El primero de estos eventos se realizó el pasado 7 de octubre, con la presentación del rapero Kendrick Lamar. La estructura montada para ese show, junto con el resguardo del campo de juego, se mantuvo para el segundo concierto, a cargo de Imagine Dragons, programado para el 21 de octubre.

Publicidad

Publicidad

Debido al tiempo y al trabajo que demandará desmontar el escenario y dejar en condiciones el recinto para los próximos compromisos de Colo Colo, la dirigencia decidió trasladar la localía al Estadio Nacional para el duelo frente a Deportes Limache, tal como ya había adelantado Aníbal Mosa tras el partido contra Deportes Iquique en septiembre.