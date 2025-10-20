Colo Colo no consiguió sostener el buen desempeño que exhibió en la primera mitad del encuentro y terminó cayendo, lo que permitió que Coquimbo Unido se llevara el triunfo en la fecha 24 de la Liga de Primera.

Resultado que deja muy comprometidas las aspiraciones del cuadro albo, para alcanzar la clasificación a torneos internacionales. Desperdiciando una ocasión inmejorable para acercarse en la tabla, y ahora su panorama se complica aún más.

Quedan solo seis jornadas por disputarse y Colo Colo se mantiene en la octava posición con 34 puntos, a cuatro de Cobresal —último clasificado a Copa Sudamericana— y a 10 de O’Higgins, que ocupa el puesto de repechaje para la Copa Libertadores.

¿Cuántos minutos Sub 21 tiene Colo Colo tras el partido ante Coquimbo Unido?

Pese a que el Cacique no logró un triunfar, en el duelo frente a Coquimbo Unido, El Cacique logró acumular 90 minutos Sub 21, acercándose de manera importante a la meta exigida por la ANFP.

El equipo de Fernando Ortiz comenzó el compromiso sumando 63 minutos gracias a la presencia de varios juveniles que actualmente forman parte de la selección chilena Sub 17, la cual se prepara para disputar el Mundial de la categoría.

Luego, con el ingreso de Leandro Hernández en la segunda mitad, Colo Colo alcanzó el máximo de minutos Sub 21 permitidos por encuentro. Antes de este partido, el cuadro Popular registraba un total de 1.439 minutos.

Con los 90 añadidos frente a Los Piratas, llegó a 1.529, quedando a 361 minutos de cumplir con lo estipulado por el ente rector del fútbol chileno y así evitar la sanción de tres puntos menos y una multa económica.

De esta manera, los albos deberán promediar alrededor de 60,2 minutos con un jugador Sub 21 en los seis encuentros restantes del campeonato, en los que enfrentará a Deportes Limache, Ñublense, Unión Española, Unión La Calera, Cobresal y Audax Italiano.

Pero ojo, porque a raíz de la participación de la Selección Chilena en el Mundial Sub 17, Colo Colo asegurará automáticamente 63 minutos por partido (al menos hasta el 11 de noviembre), cuando finaliza la fase de grupos del certamen. Por lo tanto, sumará 189 minutos más, pudiendo aumentar con el avance a las siguientes rondas.

