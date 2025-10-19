El emotivo mensaje de Ryann Torrero a los hinchas de Colo Colo Femenino que emocionó a todos

Este sábado Colo Colo Femenino finalizó su participación en la Copa Libertadores, quedándose con el cuarto lugar del torneo CONMEBOL y una de las jugadoras más destacadas fue la arquera Ryann Torrero, defendiendo el arco albo en casi todos los encuentros y manteniendo un gran nivel a lo largo de la competencia.

En el último partido, la portera logró mantener su portería en cero durante gran parte del juego. Completando una actuación sobresaliente, ya que no recibió goles en la fase de grupos, ni tampoco en los duelos de cuartos de final y semifinal.

La única anotación en su contra llegó en el encuentro por el tercer puesto, donde Colo Colo cayó 1-0 ante Ferroviaria, cerrando así una destacada campaña internacional.

El mensaje de Ryan Torrero a la hinchada alba

Según consigna DaleAlbo, que estuvo presente en Buenos Aires cubriendo la participación de las albas en la Copa Libertadores femenina, la portera del Cacique entregó un cariñoso mensaje para los hinchas que las alentaron en Argentina: “Tienen que pensar que eso es todo por ellos, también para nosotros, así que, para viajar, para apoyarnos, para nosotros, especialmente a mí, estoy orgullosa de tener hinchas que están tan apasionadas por nuestro club”.

ver también El emotivo mensaje de Tatiel Silveira a Colo Colo Femenino: “Con la frente en alto…”

La portera también agregó: “Tenemos hartas personas cantando todos los partidos. Eso no se ve en todos los clubes de fútbol femenino. Yo he estado jugando por muchos años. No sé, 10 más años profesional, no quiero hablar específicamente, pero yo recuerdo un tiempo, años atrás, cuando teníamos en el fútbol femenino, también en Europa, donde jugaba yo en Estados Unidos, 5 hinchas máximo, su familia”, agregó.

Y cerró con las últimas palabras al público: “así que, para ver el avance y la progresión del apoyo y amor por fútbol femenino para mí, es especial para ver en toda mi carrera”.

Publicidad