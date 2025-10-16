Colo Colo Femenino no consiguió superar a Deportivo Cali. Tras un empate sin goles durante el tiempo reglamentario, las colombianas se impusieron en la definición por penales.

De esta forma, las albas quedaron fuera de la final y deberán disputar el partido por el tercer lugar en Copa Libertadores Femenina, en busca del premio de consuelo. Esta es la primera vez en siete años que el equipo llega a semifinales, recordando el 2018, cuando finalizaron en la cuarta posición.

El emotivo mensaje de Tatiele Silveira

La DT de las albas dedicó la tarde de este jueves, un emotivo mensaje a través de sus historias de Instagram, con la foto de las albas y el público alentando de fondo:

“Salimos de semifinales con orgullo por todo lo que construimos. Seguimos adelante con la frente en alto y con la certeza de que hicimos todo para cumplir con nuestra misión”.

La brasileña también tuvo palabras de agradecimiento a los hinchas: “Gracias a todo el pueblo colocolino por cada mensaje, cada canto, cada muestra de cariño, Ustedes fueron parte fundamental de este recorrido”.

Finalizando con el último objetivo pendiente en el torneo Conmebol: “Aún nos queda nuestro último reto y como en todos los partidos, saldremos a la cancha a dejarlo todo. Seguimos adelante, siempre juntos, VALIENTE, FUERTE Y GRANDE”.

Imagen publicada en las historias de Instagram @tatisilveira

¿Cuándo juega Colo Colo por el tercer lugar de Copa Libertadores?

Colo Colo vs. Ferroviária juegan este sábado 18 de octubre, desde las 11:00 hrs. en el Estadio Florencio Sola de Buenos Aires, por el tercer puesto en la Copa Libertadores Femenina 2025.

¿Qué premio gana Colo Colo con el tercer puesto de la Copa Libertadores femenina?

Por su participación en la fase de grupos, Colo Colo obtuvo un premio de 50 mil dólares otorgado por la Conmebol. En cuanto a los premios mayores, el equipo campeón se adjudica 2 millones de dólares, el subcampeón recibe 600 mil y quien obtenga el tercer lugar gana 250 mil.

Así, si Colo Colo logra imponerse ante Ferroviária, el club sumaría un total de 300 mil dólares en premios para llevar de regreso a Chile.