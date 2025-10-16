El sueño de Colo Colo en la Copa Libertadores femenina llegó a su fin. Las albas no pudieron sacar ventaja ante un difícil rival como Deportivo Cali y fueron eliminadas después de una ingrata definición de penales en el Estadio Florencio Sola de Buenos Aires.

El tiro errado por Mary Valencia, goleadora del Cacique con cinco tantos en el torneo, condenó al equipo. Por su lado, Tatiele Silveira hizo una apuesta que no le resultó, pues sacó a Ryann Torrero, figura en los 90′, para que la juvenil Bernardita Hernández entrara para los penales.

Tras la eliminación, la desilusión era notoria en las caras de las protagonistas de Colo Colo. “Durísimo. Sabemos que es una competencia muy intensa y difícil, pero cuando vamos a una semifinal, creemos. Lamentablemente, no logramos lo que queríamos“, dijo Tatiele Silveira.

Además de la entrenadora, Yanara Aedo, capitana de las albas, puso la cara. “Internamente, queríamos devolverle al hincha de Colo Colo lo que no ha tenido durante el año: que pudieran sentirse un poquito más contentos en el centenario. Lo dejamos todo“, lamentó.

El lamento de Yanara Aedo tras la eliminación de Colo Colo femenino

Yanara Aedo agradeció el apoyo de los hinchas y el club para esta temporada, y manifestó su deseo de que el trabajo continúe. “El club se dio cuenta de que, con todo el apoyo que nos dieron, nosotras conseguimos resultados. Ojalá el apoyo siga y se mantenga“, dijo.

“Nuestra meta era venir a buscar la copa y devolver Colo Colo donde se merece, pero hoy las rivales saben que cuando te toca Colo Colo en el grupo, te toca un rival muy copero. Vamos a salir a pelear por el tercer puesto“, dijo la capitana. Ese duelo es este sábado contra Ferroviaria.