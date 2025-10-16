Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores femenina

El triste lamento de la capitana de Colo Colo: “Queríamos que el hincha se sintiera contento en el centenario”

Yanara Aedo, capitana de Colo Colo, ilustró la tristeza de las albas tras la eliminación en la Copa Libertadores femenina.

Por Javiera García L.

Colo Colo se despidió de la Copa Libertadores
© ConmebolColo Colo se despidió de la Copa Libertadores

El sueño de Colo Colo en la Copa Libertadores femenina llegó a su fin. Las albas no pudieron sacar ventaja ante un difícil rival como Deportivo Cali y fueron eliminadas después de una ingrata definición de penales en el Estadio Florencio Sola de Buenos Aires.

El tiro errado por Mary Valencia, goleadora del Cacique con cinco tantos en el torneo, condenó al equipo. Por su lado, Tatiele Silveira hizo una apuesta que no le resultó, pues sacó a Ryann Torrero, figura en los 90′, para que la juvenil Bernardita Hernández entrara para los penales.

Tras la eliminación, la desilusión era notoria en las caras de las protagonistas de Colo Colo. “Durísimo. Sabemos que es una competencia muy intensa y difícil, pero cuando vamos a una semifinal, creemos. Lamentablemente, no logramos lo que queríamos“, dijo Tatiele Silveira.

Además de la entrenadora, Yanara Aedo, capitana de las albas, puso la cara. “Internamente, queríamos devolverle al hincha de Colo Colo lo que no ha tenido durante el año: que pudieran sentirse un poquito más contentos en el centenario. Lo dejamos todo“, lamentó.

Jugadora de Colo Colo femenino responde a burlas por no llegar a final de Copa Libertadores: “No apoyan a su equipo…”

ver también

Jugadora de Colo Colo femenino responde a burlas por no llegar a final de Copa Libertadores: “No apoyan a su equipo…”

El lamento de Yanara Aedo tras la eliminación de Colo Colo femenino

Yanara Aedo agradeció el apoyo de los hinchas y el club para esta temporada, y manifestó su deseo de que el trabajo continúe. “El club se dio cuenta de que, con todo el apoyo que nos dieron, nosotras conseguimos resultados. Ojalá el apoyo siga y se mantenga“, dijo.

Publicidad

“Nuestra meta era venir a buscar la copa y devolver Colo Colo donde se merece, pero hoy las rivales saben que cuando te toca Colo Colo en el grupo, te toca un rival muy copero. Vamos a salir a pelear por el tercer puesto“, dijo la capitana. Ese duelo es este sábado contra Ferroviaria.

Lee también
El millonario premio para Colo Colo si gana el tercer puesto
Femenino

El millonario premio para Colo Colo si gana el tercer puesto

Tatiele Silveira explica su polémico cambio en eliminación alba
Colo Colo

Tatiele Silveira explica su polémico cambio en eliminación alba

El mea culpa de Colo Colo femenino tras perder semifinal de Copa Libertadores en penales
Femenino

El mea culpa de Colo Colo femenino tras perder semifinal de Copa Libertadores en penales

El potente argumento de la UC contra la reprogramación del clásico universitario
Universidad Católica

El potente argumento de la UC contra la reprogramación del clásico universitario

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo