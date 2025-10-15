Colo Colo Femenino quiere seguir con su tremenda campaña en esta Copa Libertadores 2025 y ahora va por un lugar en la gran final tras superar en los cuartos a Libertad de Paraguay.

Desde las 16:00 horas las albas se verán las caras ante Deportivo Cali de Colombia en el Estadio Florencio Sola, buscando dar ese último paso que las deje ad portas de un histórico segundo título continental.

Por el otro lado del cuadro se verán las caras a las 20:00 horas Corinthians vs Ferroviária. Los ganadores se enfrentarán por el título el sábado 18 de octubre a las 20:00 horas, mientras que los elencos que pierden tendrán que jugar por el tercer lugar.

Horario y dónde ver a Colo Colo vs Deportivo Cali por las semifinales de la Copa Libertadores 2025

El duelo de las albas se jugará este miércoles 15 de octubre desde las 16:00 (hora de Chile) en el Estadio Florencio Sola. La transmisión estará disponible por Chilevisión en su señal abierta y por Pluto TV.

Chilevisión

Abierta

11 (Santiago)

TDT

11.1 (Santiago)

9.1 (Arica)

4.1 (Iquique)

11.1 (Pozo Almonte)

2.1 (Calama)

7.1 (Antofagasta)

2.1 (Copiapó)

13.1 (Huasco)

5.1 (Vallenar)

2.1 (La Serena-Coquimbo)

8.1 (Ovalle)

2.1 (Quillota-La Calera)

10.1 (Valparaíso)

10.1 (Rancagua)

5.1 (Pichilemu)

4.1 (Cauquenes)

5.1 (Constitución)

11.1 (Chillán)

7.1 (Concepción)

5.1 (Lebu)

2.1 (Angol)

11.1 (Temuco)

2.1 (Villarrica-Pucón)

10.1 (Valdivia)

7.1 (Osorno)

10.1 (Puerto Montt)

7.1 (Punta Arenas)

Las albas llegaron a estas semifinales de la Copa Libertadores 2025 con un 100% de rendimiento. | Foto: Colo Colo Femenino.

Cable

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Sigue MINUTO A MINUTO el Colo Colo Femenino vs Deportivo Cali