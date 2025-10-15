Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores Femenina

Colo Colo Femenino vs Deportivo Cali EN DIRECTO: Sigue el MINUTO a MINUTO de la semifinal de la Copa Libertadores 2025

El Cacique Femenino enfrenta al elenco cafetero por un lugar en la gran final de la Copa Libertadores.

Por Patricio Echagüe

Las albas buscan un lugar en la gran final de la Copa Libertadores 2025.
© Colo Colo Femenino.Las albas buscan un lugar en la gran final de la Copa Libertadores 2025.

Colo Colo Femenino quiere seguir con su tremenda campaña en esta Copa Libertadores 2025 y ahora va por un lugar en la gran final tras superar en los cuartos a Libertad de Paraguay. 

Desde las 16:00 horas las albas se verán las caras ante Deportivo Cali de Colombia en el Estadio Florencio Sola, buscando dar ese último paso que las deje ad portas de un histórico segundo título continental.

Por el otro lado del cuadro se verán las caras a las 20:00 horas Corinthians vs Ferroviária. Los ganadores se enfrentarán por el título el sábado 18 de octubre a las 20:00 horas, mientras que los elencos que pierden tendrán que jugar por el tercer lugar.

Tatiele Silveira explica la clave del momento de Colo Colo femenino: “Nos sentimos valoradas”

ver también

Tatiele Silveira explica la clave del momento de Colo Colo femenino: “Nos sentimos valoradas”

Horario y dónde ver a Colo Colo vs Deportivo Cali por las semifinales de la Copa Libertadores 2025

El duelo de las albas se jugará este miércoles 15 de octubre desde las 16:00 (hora de Chile) en el Estadio Florencio Sola. La transmisión estará disponible por Chilevisión en su señal abierta y por Pluto TV.

Chilevisión

Abierta

  • 11 (Santiago)

TDT

  • 11.1 (Santiago)
  • 9.1 (Arica)
  • 4.1 (Iquique)
  • 11.1 (Pozo Almonte)
  • 2.1 (Calama)
  • 7.1 (Antofagasta)
  • 2.1 (Copiapó)
  • 13.1 (Huasco)
  • 5.1 (Vallenar)
  • 2.1 (La Serena-Coquimbo)
  • 8.1 (Ovalle)
  • 2.1 (Quillota-La Calera)
  • 10.1 (Valparaíso)
  • 10.1 (Rancagua)
  • 5.1 (Pichilemu)
  • 4.1 (Cauquenes)
  • 5.1 (Constitución)
  • 11.1 (Chillán)
  • 7.1 (Concepción)
  • 5.1 (Lebu)
  • 2.1 (Angol)
  • 11.1 (Temuco)
  • 2.1 (Villarrica-Pucón)
  • 10.1 (Valdivia)
  • 7.1 (Osorno)
  • 10.1 (Puerto Montt)
  • 7.1 (Punta Arenas)
Las albas llegaron a estas semifinales de la Copa Libertadores 2025 con un 100% de rendimiento. | Foto: Colo Colo Femenino.

Las albas llegaron a estas semifinales de la Copa Libertadores 2025 con un 100% de rendimiento. | Foto: Colo Colo Femenino.

Cable

  • VTR: 21(Santiago)/711
  • DirecTV: 151/1151
  • Movistar: 121/811
  • Claro: 55/555
  • Zapping: 21
  • TuVes HD: 57
  • Entel: 66
  • Mundo: 15/515
  • GTD/Telsur: 21/27
¡Que ahora no mufe a las albas! El historial de profecías erradas de Arturo Vidal

ver también

¡Que ahora no mufe a las albas! El historial de profecías erradas de Arturo Vidal

Sigue MINUTO A MINUTO el Colo Colo Femenino vs Deportivo Cali

Publicidad

14' ¡Lo tuvo Valencia!

Mary Valencia eludió con clase a su marcadora dentro del área y cuando iba a definir, la arquera rival llegó con lo justo para quedarse con el balón.

10' Parejo partido en su inicio

Unos primeros minutos de estudio en la cancha de Banfield, donde ninguno de los dos equipos logra imponer sus términos. 

1' ¡Comenzó el partido!

Ya juegan Colo Colo y Deportivo Cali en estas semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2025.

¡Los equipos salen a la cancha!

Colo Colo y Deportivo Cali ya están en el campo de juego del Florencio Sola. ¡Restan apenas minutos para que arranque esta semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025! 

La formación de las colombianas

Esta es la oncena con que Deportivo Cali enfrentará a Colo Colo en esta semifinal de la Copa Libertadores 2025.

Publicidad

Tatiele Silveira antes de esta semifinal: "Hoy nos sentimos valoradas por nuestro club"

La entrenadora del Cacique declaró en la previa de este duelo que "esto no se gana en dos días, es una construcción desde Chile y desde las copas anteriores. Hoy nos sentimos valoradas por nuestro club y nuestra gente, y feliz por entregarle estas alegrías de vuelta".

Además declaró que "es un sentimiento de mucho orgullo el poder representar a este club y aportar al fútbol femenino chileno, porque esto es a nombre de todos. No ganamos solamente en Colo Colo, gana el fútbol femenino de Chile".

¡La formación de las albas!

Esta será la oncena de Colo Colo Femenino para enfrentar a Deportivo Cali por las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

¡Las albas llegan al Estadio Florencio Sola!

El Cacique Femenino ya está en el Estadio Florencio Sola para jugar la semifinal de la Copa Libertadores 2025.

¡El camarín listo del Cacique!

Las jugadoras albas ya tienen su indumentaria lista en el camarín del Estadio Florencio Sola.

El cuerpo arbitral para este partido

Este compromiso será arbitrado por la juez Emikar Calderas, quien será acompañada por Elibith Higuera (asistente 1), Thaity Dugarte (asistente 2) y Anahi Fernández será el cuatro árbitro. Por su parte el VAR será comandado por Stefani Escobar y con Migdalia Rodríguez como ayudante.

Publicidad

El camino de las albas

El Cacique Femenino llegó a estas instancias tras liderar el Grupo C del Torneo. El equipo dirigido por Tatiele Silveira superó a Olimpia por 2-0, a Sao Paulo 1-0, a San Lorenzo por 1-0 y luego en lls cuartos de final a Libertad por 1-0.

El camino del rival de Colo Colo

El Deportivo Cali llegó a estas instancias luego de terminar líder del Grupo tras dos triunfos y un empate. Las colombianas empataron 1-1 con Libertad, vencieron 1-0 a Nacional, superaron por 2-0 a Universidad de Chile y luego triunfaron por 2-0 ante Sao Paulo en los cuartos de final.

El Estadio Florencio Sola espera a las albas

El Estadio Florencio Sola, propiedad del Club Atlético Banfield y de una capacidad de 34.900 espectadores, será el gran escenario del duelo de esta tarde entre Colo Colo Femenino y Deportivo Cali.

¡Las albas van por la gran final de la Libertadores!

El equipo femenino de Colo Colo enfrenta a Deportivo Cali de Colombia por un lugar en la gran final de la Copa Libertadores 2025. Se juega desde las 16:00 (hora de Chile) y tú podrás seguir todas las alternativas del partido en RedGol. 

Lee también
¿Qué pasa si Colo Colo Femenino gana, empata o pierde HOY por Copa Libertadores?
Femenino

¿Qué pasa si Colo Colo Femenino gana, empata o pierde HOY por Copa Libertadores?

El canal que transmite Colo Colo vs. Deportivo por Copa Libertadores
Colo Colo

El canal que transmite Colo Colo vs. Deportivo por Copa Libertadores

Recuerdan feo gesto de Almirón con Colo Colo femenino: "No quería..."
Femenino

Recuerdan feo gesto de Almirón con Colo Colo femenino: "No quería..."

La reacción de la FIFA a polémica denuncia de racismo contra Manley
Colo Colo

La reacción de la FIFA a polémica denuncia de racismo contra Manley

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo