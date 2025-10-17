Es tendencia:
Copa Libertadores Femenina

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Ferroviária por la Copa Libertadores Femenina

Las albas enfrentan a las brasileñas por el tercer lugar del certamen CONMEBOL.

Por Franccesca Arnechino

Las albas se juntarán el tercer lugar de la Copa Libertadores.
© @colocolofemenino vía InstagramLas albas se juntarán el tercer lugar de la Copa Libertadores.

Colo Colo Femenino no consiguió superar a Deportivo Cali y tras un empate sin goles durante el tiempo reglamentario, las colombianas se impusieron en la definición por penales.

El conjunto colocolino ya conoce a su próximo rival, con el objetivo de asegurar un lugar en el podio. En la otra semifinal se enfrentaron el vigente campeón, Corinthians, y Ferroviária, ambos equipos brasileños. Finalmente, fue el cuadro “Timao” el que logró avanzar a la final del torneo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. Ferroviária y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Ferroviária juegan este sábado 18 de octubre, desde las 11:00 hrs. en el Estadio Florencio Sola de Buenos Aires, por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina 2025.

El partido, que definirá el tercer puesto del certamen CONMEBOL entre chilenas y brasileñas, será transmitido de manera online por PLUTO TV y Chilevisión Web a través de www.chilevision.cl.

De esta forma, las albas quedaron fuera de la final y deberán disputar el partido por el tercer lugar, en busca del premio de consuelo. Esta es la primera vez en siete años que el equipo llega a semifinales, recordando el 2018, cuando finalizaron en la cuarta posición.

El emotivo mensaje de Tatiel Silveira a Colo Colo: “Con la frente en alto…”

Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina 2025

