El sueño de Colo Colo de alcanzar la gloria en la Copa Libertadores femenina llegó a su fin. Las albas no pudieron sacar ventaja en un difícil partido contra Deportivo Cali y fueron eliminadas en semifinales tras caer en una ingrata tanda de penales en el Estadio Florencio Sola.

El tiro que falló Mary Valencia, goleadora de las albas con cinco anotaciones en la competencia, condenó al Cacique. Por otro lado, la apuesta de Tatiele Silveira de sacar a Ryann Torrero, invicta en el torneo y figura en los 90′, para poner a Bernardita Hernández en los penales, no funcionó.

Pese a la gran tristeza que invadió al plantel tras la eliminación, la historia de las albas en Argentina todavía no termina. Este sábado 18 de octubre a las 16:00 horas, Colo Colo disputará el duelo por el tercer puesto contra Ferroviaria.

La disputa por el bronce no será solo una cosa de honor, sino también de la posibilidad de ganar un importante premio económico para la institución. Este año, Conmebol dispuso montos históricos para condecorar a los tres mejores equipos de la Copa Libertadores femenina.

El premio que obtiene Colo Colo si gana el tercer puesto de la Copa Libertadores femenina

Por haber participado en la fase de grupos, Colo Colo recibió 50 mil dólares por parte de Conmebol. Lamentablemente, la edición femenina de la Copa Libertadores no considera premios por mérito deportivo, o las albas hubieran celebrado aún más sus tres triunfos en primera ronda.

El resto de los premios se ven así: el equipo campeón se lleva 2 millones de dólares, el otro finalista recibe 600 mil y el tercer puesto 250.000. Con esto, de ganarle a Ferroviaria, Colo Colo se traería un botín total de 300 mil dólares de vuelta a nuestro país.

