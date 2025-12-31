Colo Colo femenino se arma para la temporada 2026 tras ganar el título de Primera División 2025 en la final frente a Universidad de Chile, con victoria por 1-0. Las Albas alcanzaron su estrella 17 y quieren conseguir el tetracampeonato, además de tener una nueva participación en Copa Libertadores.

Las nuevas noticias en Colo Colo son las renovaciones de contrato de Isidora Olave, Anaís Cifuentes y Bernardita Hernández, que extendieron su vínculo por dos años más con el Cacique. Las Albas alcanzan un total de 17 renovaciones.

Poco antes el Cacique femenino había hecho oficial la extensión de vínculo de Corina Clavijo, Rosario Balmaceda, Yastin Jiménez, Anaís Álvarez, Javiera Coronado, Javiera Grez y María José Urrutia, por una temporada más.

ver también Tetracampeonas: Colo Colo supera a U. de Chile y se queda con el título de la Liga Femenina

Todas las renovaciones de Colo Colo femenino

A mediados de diciembre Colo Colo ya había asegurado la continuidad de Ryann Torrero, Yenny Acuña, Camila Martins, Yanara Aedo, Dahiana Bogarín, Michelle Acevedo y Rachel Ramírez.

Isidora Olave, Anaís Cifuentes y Bernardita Hernández, las tres nuevas renovaciones de contrato de Colo Colo femenino.

Asimismo, ya es un hecho que Fernanda Hidalgo, Nicole Gutiérrez, Fabiana Yantén, Isabelle Kadzban, Fernanda Ramírez, Diana Díaz y Catalina Mellado Alvarado dejan Colo Colo femenino.

Publicidad

Publicidad

En lo que respecta a los refuerzos, Claudia Salfate está muy cerca de convertirse en fichaje de Las Albas desde Coquimbo Unido, mientras Agustina Heyermann no llegará tras renovar contrato como figura de Universidad Católica.

ver también La emoción de Mary Valencia por ser la mejor del año en la Gala Crack: “He sacrificado mucho”

Cabe recordar que el equipo dirigido por Tatiele Silveira está de vacaciones, con fecha confirmada para el regreso a los entrenamientos. Colo Colo femenino iniciará la pretemporada el martes 20 de enero en el estadio Monumental.

Publicidad