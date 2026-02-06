Después de un centenario para el olvido, en Colo Colo están buscando la manera de alegrar a sus hinchas. El Cacique está dando la pelea para levantar el rumbo, pero ante los malos resultados con el equipo masculino, apuesta al femenino.

Las Albas vienen de campañas históricas coronándose como tetracampeonas de torneo chileno y de llegar a las semifinales de la Copa Libertadores. Esto último dejó una bala pasada en el club, el que apuesta a traerlo a casa para poder alcanzarlo.

Este viernes se conoció que desde el Cacique se están haciendo gestiones para convencer a la Conmebol de traer el torneo al Estadio Monumental. Una decisión por la que esperan respuesta de parte de la ANFP, a quienes le hicieron llegar su propuesta.

Colo Colo busca que la Copa Libertadores 2026 se juegue en Chile

La Copa Libertadores Femenina busca sede y Colo Colo está haciendo todo lo posible para que sea en Chile. El Cacique lidera la postulación de nuestro país al torneo, algo que se comenzó a rumorear en 2025 y que en las últimas horas ha tomado mucha fuerza.

Colo Colo buscaría traer la Copa Libertadores Femenina a Chile. Foto: Colo Colo.

El periodista Cristián Alvarado destapó en Los Tenores de Radio ADN que las cosas han tenido importantes avances. “Yo lo estuve averiguando desde la semana pasada. Desde el Club Social están a la espera“, comenzó señalando.

Publicidad

Publicidad

“El proceso se hizo completamente, el Club Social le hizo la bajada al directorio y el directorio de Aníbal Mosa envió la moción a la ANFP y Pablo Milad plantee esta posibilidad para que Santiago, el Estadio Monumental, sea sede de la Copa Libertadores“, añadió.

ver también ¿Portazo en Coquimbo? Problemas de última hora frenan la salida de Cristián Zavala de Colo Colo

Cabe recordar que nuestro país ya trató de recibir una final de Copa Libertadores Masculina en 2019, pero por el estallido social todo se suspendió. Desde entonces no han existido nuevos acercamientos hasta ahora, con la idea de traer el torneo femenino al país.

En el Estadio Monumental ya hicieron su parte y ahora sólo están atents a lo que les digan desde Conmebol. “Están esperando la respuesta, pero el conducto, la negociación y petición formal ya se hizo y se espera respuesta que seguramente será a través de la ANFP“.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo podría dar una gran noticia al fútbol chileno siendo parte de la Copa Libertadores Femenina 2026 en nuestro país. El Cacique espera el OK para poder pelear nuevamente el torneo continental, ahora en su casa y con su gente.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo Femenino?

Mientras buscan traer la Copa Libertadores, Colo Colo Femenino entrena de cara a su próximo desafío. El miércoles 11 de febrero en la Noche Alba se jugarán dos partidos con el equipo femenino: uno contra influencers y otro ante Palestino a partir de las 19:00 horas en el Estadio Monumental.