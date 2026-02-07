Pronósticos Universidad Católica vs Deportes Concepción: las cuotas de un nuevo desafío para Zampedri en la UC

RedGol te acerca los pronósticos deportivos destacados para apostar en Universidad Católica vs Deportes Concepción por el Campeonato Nacional.

Universidad Católica irá en busca de su primera victoria en el Campeonato Nacional 2026 este domingo, cuando reciba a Deportes Concepción desde las 20:30 horas en el Claro Arena. En la jornada inaugural, los Cruzados igualaron 2-2 ante Deportes La Serena, en un encuentro que comenzaron perdiendo por dos goles y en el que lograron rescatar un punto gracias a las anotaciones de Justo Giani y Fernando Zampedri.

El elenco lila, en cambio, tuvo un estreno adverso en su regreso a la máxima categoría. Pese al descuento agónico de Grillo, no pudo evitar la derrota por 2-1 frente a O’Higgins en el Estadio El Teniente.

Antes de que el árbitro pite el inicio, nuestro especialista te acerca tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Universidad Católica vs Deportes Concepción

Rango de goles: 2-3 2.00 Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri 1.95 Tiros de esquina de Universidad Católica: Más de 4.5 + Menos de 8.5 1.86

Los mejores códigos de apuestas pueden ser útiles para armar tus primeras jugadas con un impulso extra. Repasa lo que ofrece cada operador y elige la opción que mas te guste.

El rango de goles que se repite en casa de los Cruzados y fuera del Lila

En siete de los últimos nueve partidos de Universidad Católica como local, el marcador registró entre dos y tres goles.

Por su parte, en cinco de las ocho presentaciones más recientes de Deportes Concepción como visitante, el número de anotaciones también se ubicó en ese rango.

Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365

Fernando Zampedri mantiene su racha goleadora

Fernando Zampedri anotó el gol del empate de Universidad Católica en su visita a Deportes La Serena, en la primera fecha del torneo. El delantero ya suma tres tantos en la temporada, luego de haber marcado un doblete en la semifinal de la Supercopa de Chile ante Huachipato.

Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri – 1.95 en bet365

Buen registro de córners de Universidad Católica en el Claro Arena

En cuatro de sus últimas seis presentaciones como local en la Liga de Primera, el elenco cruzado, bajo la conducción de Daniel Garnero, ejecutó entre cinco y ocho saques de esquina a favor.

Tiros de esquina de Universidad Católica: Más de 4.5 + Menos de 8.5 – 1.86 en bet365

Cuotas en Universidad Católica vs Deportes Concepción

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Universidad Católica vs Deportes Concepción: últimos partidos