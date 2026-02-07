Es tendencia:
Alarma en Colo Colo Femenino: Ecuador apunta a Tatiele Silveira como su nueva DT

Desde Ecuador avisan que el TRI Femenino buscaría a la actual DT de Colo Colo como nueva estratega y enciende la alarma en Macul.

Por Franco Abatte

Desde Ecuador apunta a la DT alba como una de las candidatas a dirigir al TRI.
© RAUL ZAMORA/PHOTOSPORTDesde Ecuador apunta a la DT alba como una de las candidatas a dirigir al TRI.

Han sido días movidos para Colo Colo Femenino. Las albas, que están en plena pretemporada, vivieron una polémica durante la semana luego de quese diera a conocer que su rival en la Noche Alba Solidaria sería un equipo de influencers y no un club profesional, medida que posteriormente sería corregida.

Sin embargo, lo más complejo podría venir ahora, ya que se conoció un importante movimiento en el fútbol femenino sudamericano que amenaza directamente al conjunto albo.

Ecuador se fija en Tatiele Silveira como su nueva entrenadora

De acuerdo con información publicada por la periodista Ana Rodríguez en Radio Pichincha de Ecuador, y replicada por el medio especializado Fútbol Femenino, la Federación Ecuatoriana de Fútbol estaría evaluando realizar un cambio en la dirección técnica de La Tri Femenina. En ese contexto, apuntan a la actual DT de Colo Colo como una de las candidatas.

Según la citada periodista, Tatiele Silveira figura entre las alternativas que maneja la FEF, junto a la argentina Rosana Gómez y otra estratega trasandina. Por ahora no existe ningún anuncio oficial por parte del organismo ecuatoriano, pero el solo hecho de que la brasileña esté en carpeta enciende las alarmas en el Cacique.

Silveira ha sido pieza fundamental en el proyecto deportivo albo, consolidando un plantel competitivo tanto a nivel local —donde son las actuales tetracampeonas— como internacional, tras alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores 2025, además de afianzar una marcada identidad de juego.

De momento, todo se mantiene en el terreno de la especulación. Sin embargo, en Macul miran con atención lo que ocurre en Ecuador, considerando que la DT alba tiene contrato con Colo Colo hasta fines del 2026 y, a partir de esa fecha, quedará completamente libre para negociar con cualquier club o selección del mundo.

