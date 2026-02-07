Es tendencia:
Vuelve a sonreír el “Chino”: Esteban González logra su primera victoria con Querétaro

Esteban “Chino” González volvió a los triunfos en la Liga MX tras vencer con Querétaro a León, logrando su primera victoria oficial del año.

Por Sebastián Amar

La primera victoria del Chino González con el Querétaro
Esteban González vuelve a sonreír ahora en México. Es que el inicio de temporada no había sido sencillo para el ex DT de Coquimbo Unido. El inicio en la banca de Querétaro lo llevó a enfrentar un complicado escenario sin triunfos en las primeras jornadas del 2026.

La presión comenzaba a sentirse en torno al técnico chileno y a un equipo que necesitaba con urgencia sumar de a tres. Los Gallos Blancos apenas acumulaban dos puntos en el torneo mexicano, producto de dos empates y dos derrotas en lo que iba de año. Un registro que mantenía al club en la parte baja de la tabla y con serias dudas sobre su arranque competitivo.

Pero ahora la alegría llegó en la quinta fecha. Esto porque durante la jornada de este sábado llegó el desahogo: Querétaro se hizo fuerte y derrotó por 2-0 a León con doblete de Jhojan Julio. El resultado significó la primera victoria del año para el entrenador nacional y un respiro necesario para su proceso en la Liga MX.

El duelo era clave para ambos elencos, ya que llegaban urgidos de puntos. Querétaro quedó con cinco puntos en cinco partidos, mientras que León se mantuvo con cuatro unidades.

Un chileno expulsado en México

El encuentro tuvo además un cruce especial de compatriotas. En León fue titular Rodrigo Echeverría y Sebastián Vegas. Pero el ex Colo Colo terminó siendo el villano de la jornada ya que fue expulsado en el minuto 62, dejando a su equipo en desventaja numérica en el tramo decisivo del compromiso.

La inferioridad del cuadro esmeralda terminó inclinando el desarrollo del partido en favor de Querétaro. Estos supieron administrar la ventaja y cerrar un triunfo clave para cortar la mala racha del inicio de temporada.

Así, el “Chino” González vuelve a celebrar en 2026 y consigue su primer triunfo oficial del año con los Gallos Blancos, un resultado que puede marcar un punto de inflexión en su campaña y en la lucha del club por salir de la zona baja de la clasificación.

