Dudas en Querétaro: Esteban González suma partidos sin ganar en la Liga MX

El DT campeón del fútbol chileno con Coquimbo Unido ha tenido un difícil arranque dirigiendo al Querétaro.

Por Franco Abatte

Un duro presente tiene el 'Chino' González en su primera etapa en México.
Esteban González fue el hombre del momento a fines del año pasado en Chile, cuando llevó a la gloria a Coquimbo Unido y se consagró campeón de la Liga de Primera. Ese logro le permitió dar el gran salto y asumir a inicios de este 2026 como nuevo estratega de un golpeado Querétaro, con el objetivo de devolverle competitividad en la siempre exigente Liga MX.

El chileno fue anunciado con bombos y platillos, pero el fútbol no siempre entrega tiempo. Y los primeros ruidos ya comenzaron a aparecer en torno a su gestión. Tras su estreno oficial el 11 de enero, nada menos que ante Pumas UNAM, en un partido que terminó igualado 1-1, el ‘Chino’ aún no conoce de victorias en suelo mexicano.

“En México los extranjeros tienen que rendir desde el primer día”: Gamboa explica el sincericidio de Esteban González tras su confesión por el calendario

Desde aquel debut, los ‘Gallos Blancos’ acumulan dos derrotas consecutivas, ambas por 2-1: primero frente a Tijuana, el miércoles 14 de enero, y posteriormente ante las Chivas de Guadalajara, el sábado 17 del mismo mes.

El contraste resulta inevitable. En Chile, Esteban González venía de una racha impresionante de triunfos. Su última derrota por torneo nacional se remontaba al 26 de abril de 2025, cuando Coquimbo Unido cayó por 2-0 ante Colo Colo. A partir de ese encuentro, los aurinegros no volvieron a perder en el torneo local, construyendo una extensa seguidilla de triunfos y empates que recién se cortó en su paso por Tijuana, ya dirigiendo a Querétaro.

1 punto de 9 posibles acumula Esteban González en Querétaro. (Foto: Hector Vivas/Getty Images)

Desde el entorno del técnico chileno saben que el contexto es completamente distinto. González asumió un equipo que arrastraba malos resultados, con problemas estructurales y con un margen de error mínimo.

Sin embargo, la realidad es clara: la Liga MX no perdona. El crédito se acaba rápido y los resultados mandan. Esteban González lo sabe mejor que nadie, y en uno de los torneos más competitivos del continente, el tiempo siempre es corto y las respuestas deben ser inmediatas.

Tabla de posiciones de la Liga MX

Al cierre de la fecha 3 del torneo de Clausura de la Liga MX, Querétaro de Esteban ‘Chino’ González se ubica en el 16° puesto de la tabla de posiciones con solo una unidad y diferencia de -2, superando solamente a Santos Laguna (1 pto y -4) y Mazatlán (0 puntos).

