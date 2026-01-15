Esteban González recibió su primera lección importante en México a diferencia de lo que vivió en Chile, donde fue campeón con aquel imparable Coquimbo Unido el año pasado. Pero con el Querétaro vivió un dolor que no sufrió en el puerto Pirata: una derrota como local.

Fue ante Xolos de Tijuana, que se impuso por 2-1 ante el Querétaro en el estadio La Corregidora. Ese duelo se jugó apenas un par de días después del debut aplaudido ante Pumas. Los Gallos Blancos que dirige el Chino González rescataron un empate como visita.

Algo que, según el ex DT del Barbón, les salió muy caro. “Revisando ahora, con el ímpetu de que iniciaba el torneo nos enfocamos 100 por ciento en la primera fecha y no nos dimos cuenta de que teníamos un partido en dos días”, reveló Esteban González. Una muestra de inexperiencia que el chileno asume abiertamente.

Esteban González sufrió su primera derrota en México y fue como local. (Hector Vivas/Getty Images).

Y que lo llevó a modificar la disposición ideal que tiene con el Querétaro. “El plan de juego va cambiando cuando quieres presionar y ves que los jugadores recién ayer entrenaron por primera vez después de la descarga física”, dijo González, quien en su carrera sólo entrenó a Coquimbo y a Deportes Concepción antes de este salto a la Liga MX.

Esteban González explica el cambio drástico tras sufrir primera derrota en México

Esteban González pudo disfrutar un descuento del Querétaro en México recién casi sobre el final del encuentro ante Xolos. Antes, el español Unai Bilbao y Kevin Castañeda habían dado dos goles de ventaja al equipo adiestrado por el uruguayo Sebastián Abreu.

Corrían 89 minutos cuando los Gallos Blancos encontraron el tanto que decoró el resultado. Alí Ávila, de penal, fue quien lo convirtió. “Los jugadores no pueden presionar alto si no están físicamente para hacerlo, por eso replegábamos un poco para tratar de salir”, reconoció el Chino González.

Esteban González en los Gallos Blancos de Querétaro. (Hector Vivas/Getty Images).

El ajetreado calendario mexicano que encontró el DT en 2026 le tiene preparado otro desafío muy cercano: ante Chivas de Guadalajara, que marcha invicto tras dos fechas, en el estadio Jalisco. A unos 365 kilómetros de casa. Ese duelo se disputará el sábado 17 de enero a las 20:07 horas en el estadio Akron. Sí, leyeron bien el horario.

Las diferencias del calendario de Querétaro con Coquimbo

En México, el fixture ajetreado será tema para todos los clubes y así lo manifestó Sebastián Vegas, el zurdo chileno que reforzó al León y comenzó como titular en una victoria ante Cruz Azul. Así también ocurrirá para el Chino González, quien afrontó una temporada radicalmente opuesta en Coquimbo Unido.

Para comenzar, a raíz de la realización del Mundial Sub 20 hubo una pausa de casi un mes, que provocó risas en Argentina. Y otros recesos durante el año que hicieron que el promedio de días para que Coquimbo Unido saliera a la cancha fueran ocho (8).

Esteban González fue campeón con Coquimbo Unido y así festejó con el trofeo. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Aunque sí experimentó tres (3) días como la mínima distancia entre un juego y el siguiente cuando disputó los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Limache, posterior subcampeón tras caer derrotado ante Huachipato en penales. Sin duda, Esteban González le agrega un bagaje relevante a su maletín de conocimientos.

Así va el Querétaro en la tabla de posiciones de la Liga MX 26

Después de dos partidos, con un empate y una derrota, el Querétaro está en la parte baja de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga MX.

