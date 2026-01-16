Es tendencia:
Universidad de Chile

U de Chile despide dos nuevos jugadores que no será parte del equipo de Paqui Meneghini

Los azules abren la puerta a los jugadores que no serán considerados para que salgan a préstamo por 2026.

Por Cristián Fajardo C.

Antonio Díaz fue enviado a préstamo a la U de Concepción.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTAntonio Díaz fue enviado a préstamo a la U de Concepción.

Universidad de Chile sigue con los movimientos en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde ahora son salidas las que llaman la atención de los hinchas azules.

Si bien hace días dejaron el club, fue por las redes sociales del cuadro universitario que se confirmaron de dos nuevas saliadas a préstamo para el presente año.

Se trata de Flavio Moya y Antonio Díaz, dos que no van a tener espacio en el equipo del técnico Francisco Meneghini, donde se les buscó club en Primera División.

De esta manera el primero será refuerzo de Deportes Limache, mientras que el segundo arriba al recién ascendido campeón de Primera B, Universidad de Concepción.

Antonio Díaz no pudo luchar por el puesto en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Flavio Moya y Antonio Díaz salen préstamo desde la U

Universidad de Chile mandó a dos nuevos jugadores a préstamo para la temporada 2026, por lo que esta jornada los despidieron por las redes sociales del club.

“¡Éxito, azules! Le deseamos una gran temporada 2026 a nuestros jugadores a préstamo”, explicaron a los hinchas en las plataformas digitales.

Flavio Moya, quien fue al último Mundial Sub 20, será parte de Deportes Limache en su segundo año en la Primera División, mientras que Antonio Díaz pasará a Universidad de Concepción donde también fueron a préstamo David Retamal y Jeison Fuentealaba.

Mira los detalles:

