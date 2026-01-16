Si Concepción la rompe en el mercado de pases, Deportes Limache no se queda atrás. Los tomateros vieron partir a importantes figuras, pero también se refuerzan con importantes nombres.

Si ya cuentan con figuras como Jean Meneses, Gonzalo Sosa y Joaquín Montecinos, ahora jóvenes valores fueron oficializados por el club. El primero de ellos, un mundialista Sub 20 que fue titular con Nicolás Córdova.

Se trata de Vicente Álvarez, delantero que viene de Unión San Felipe y fue el gran tapado del DT de la Roja en el pasado Mundial juvenil.”Se convierte en la decimoquinta incorporación de Deportes Limache para este año”, anunció el club.

Las otras joyas que llegan a Limache

Cortado por Francisco Meneghini, Flavio Moya ya le tenía clara que quería partir y tener continuidad. Pese a sonar en Ñublense a préstamo, finalmente el mediapunta azul que también jugó el Mundial Sub 20 parte a Limache.

Finalmente, el último en ser confirmado por los tomeros llega desde Rancagua. Tras sumar pocos minutos y ser una de las grandes promesas del Capo, Benjamín Molina se suma a los cerveceros.

“Benja llega en calidad de préstamo desde O’Higgins de Rancagua. Además, el defensor ha representado a la selección chilena en diferentes categorías”, informó el elenco tomatero.

Benjamín Molina, de O’Higgins

Deportes Limache será uno de los primeros equipos en ver acción esta temporada 2026. Los hombres de Víctor Rivero jugarán ante Coquimbo Unido, por las semifinales de la Supercopa, este miércoles 21 de enero, a las 19:00 horas en el Sausalito de Viña del Mar.