¿El Dortmund de Rancagua? O’Higgins remece el fútbol chileno con nueva camiseta en homenaje a sus orígenes

El Capo de Provincia prendió las redes sociales maravillando a sus hinchas con las nuevas equipaciones. Vuelve el amarillo.

Por Nelson Martinez

Novedosa camiseta sacó aplausos.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTNovedosa camiseta sacó aplausos.

Con un nostálgico video de presentación, pasando por los históricos planteles de los 80 y 90, O’Higgins de Rancagua anunció sus nuevas camisetas 2026. El Capo de Provincia sacó aplausos transversales con sus nuevas remeras.

Con miras a la Copa Libertadores, el equipo de Lucas Bovaglio salió de lo tradicional y presentó dos icónicas equipaciones. La celeste muestra pequeñas líneas con los colores patrios, apelando a la representación de Chile en terreno internacional.

Pero sin duda la camiseta que enamoró a los hinchas del Capo fue la segunda. Tras siete años, el amarillo vuelve a estar presente en Rancagua y con homenaje a uno de los equipos fundadores lanzaron inédita polera.

O’Higgins a lo Borussia Dortmund

O’Higgins de Rancagua presentó sus camisetas local y visita bajo la marca deportiva Joma. La segunda equipación amarilla fue la que sacó más aplausos por su homenaje a las raíces del club y el parecido al Borussia Dortmund.

Rodrigo Godoy presenta la camiseta amarilla.

Rodrigo Godoy presenta la camiseta amarilla.

“Camiseta Alternativa 2026 con los colores de nuestro club fundacional, el América de Rancagua”, anunció el equipo. El América y el O’Higgins Braden (albiverde) eran archirrivales y se fusionaron para dar origen a O’Higgins de Rancagua.

Por su parte, Brayan Rabello fue el encargado de modelar la camiseta celeste 2026, eliminando el negro que acompañaba en las mangas de la anterior equipación. Con profundo celeste, el Capo tiene lista su camiseta titular.

La única noticia que no dejó tan contentos a los hinchas fue el precio de las camisetas. Según avisó el club, las poleras que ya están a la venta en la tienda oficial del equipo costarán $57.990 cada una.

El videazo a la antigua del Capo:

