Deportes Iquique tuvo un duro 2025 donde perdieron la categoría y jugarán la nueva temporada en Primera B. Pensando en la lucha por el ascenso, el cuadro nortino sorprendió y anunció un importante fichaje que llega desde Huachipato: Brayan Garrido.

A través de sus redes, los “Dragones celestes” revelaron la llegada del jugador de 26 años. “¡Nuevo refuerzo celeste! Brayan Garrido se suma al plantel profesional 2026. El mediocampista llega proveniente de Huachipato para aportar dinámica, equilibrio y trabajo en la zona media del campo”, escribieron en sus redes.

La carrera de Brayan Garrido

El jugador comenzó su carrera en Universidad de Chile el 2019, para luego pasar por clubes como Deportes Melipilla, Unión La Calera, Santiago Wanderers, llegando a Huachipato el 2025, con quienes levantó la Copa Chile ese mismo año.

El mediocampista jugó la última temporada en Huachipato./Photosport

El 2026 de Deportes Iquique

La escuadra nortina buscará el regreso a la máxima división de honor del fútbol chileno, pero también experimenta las salidas de Steffan Pino y Hans Salinas. Por lo mismo, la escuadra anunció las llegadas de Felipe Espinoza, Simón Contreras, Joaquín Pereyra, Jorge Nicolás Ayala y Franco Ledesma.

Por otra parte, una de las grandes figuras del equipo, Edson Puch, anunció que esta temporada será la última en el profesionalismo, colgando los botines a finales del 2026. “Les quiero contar algo desde el corazón: este 2026 será mi último año en el fútbol. No es una decisión fácil. El cuerpo siente el paso del tiempo”, escribió en sus redes hace algunas semanas.

“Si voy a cerrar este capítulo, quería hacerlo en Iquique. En la ciudad que me marcó, que me vio crecer, caer y levantarme. Donde el fútbol para mí siempre tuvo sentido”, añadió.

“Hasta el último partido. En casa. Con el corazón lleno. Gracias por acompañarme en este camino”, cerró el jugador que se convirtió en Ciudadano Destacado de la ciudad en 2009.

