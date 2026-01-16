Unión Española se encuentra en pleno plan retorno a Primera División. Por esta razón, volvió a confiar en la fórmula de traer a un viejo conocido y ficharán a Juan Pablo Gómez.
Los Hispanos son uno de los clubes más importantes del fútbol chileno, por lo cual su caída a Primera B causó mucho impacto. En Independencia solo se concentran en salir de los “potreros” y regresar lo antes posible a la máxima categoría.
Otro regreso a Unión Española
La división de plata estará más apasionada que nunca en el 2026. No solo Unión Española va por es ascenso, sino que también otros importantes clubes como Cobreloa, Iquique, Santiago Wanderers, Deportes Temuco, Rangers, etc. No será fácil dar la vuelta.
La Furia Roja ha golpeado el mercado con los retornos de Emiliano Vecchio y Patricio Rubio, pero ahora concretaron el retorno de otro ilustre: Juan Pablo Gómez. De no suceder nada extraño, el lateral será nuevo refuerzo según informa Independencia Hispana.
Gómez es argentino nacionalizado chileno, siendo formado en Universidad Católica. Pasó por Coquimbo Unido, Unión La Calera, Curicó Unido y Universidad de Chile, entre otros. En estos últimos estuvo entre 2023 y 2024, con un bajísimo rendimiento.
En el 2025 defendió a Deportes Iquique, pero sin gran fortuna. Con los Dragones Celestes perdió la categoría y no renovó su contrato. Es ahí donde apareció Unión Española, club al que conoce muy bien y donde supo ganarse el cariño de los fanáticos que llegan a Santa Laura.
Juan Pablo Gómez en Unión Española. Imagen: Photosport
Juan Pablo Gómez militó en los Hispanos entre 2017 y 2021, siendo la camiseta que más veces ha defendido en su carrera. Ahora viviría su segundo ciclo en Independencia, donde está llamado a ser uno de los referentes junto a Vecchio y Rubio, para llevar al club nuevamente a Primera División.