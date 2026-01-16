Colo Colo superó a Olimpia en penales en su primer partido del año. Los albos debutaron en la Serie Río de La Plata, donde no encontraron goles en el tiempo reglamentario, pero supieron imponerse desde los 12 pasos.

Una de las novedades del inicio del año fue la presencia de Arturo Vidal en la línea defensiva. Olvidando toda la polémica del fin de 2025, Fernando Ortiz puso al King de titular en el debut.

Después del partido, Vidal señaló que “tenemos esta semana para seguir preparándonos. Queremos tener un año muy bueno. Solo tenemos el campeonato local y queremos ganarlo“.

Ortiz, en tanto, se refirió a su relación con el King y a cómo se desempeñó como central. “Su juego habla por sí solo. Solo le dije que entienda el puesto que hoy ocupa. Que sea paciente. Lo entendió perfecto“, dijo.

Fernando Ortiz y la charla clave que tuvo con Vidal en Colo Colo

“Es un jugador que puede jugar en cualquier puesto. Esa competencia que tiene la debe contener al jugar como líbero. Cuando analice el partido, las correcciones estarán para él y todo el equipo”, sumó Fernando Ortiz.

El próximo encuentro de los albos será este domingo 18 de enero frente a Alianza Lima. Se disputará a las 21:00 horas en el Estadio Parque Viera de Montevideo y será transmitido por Disney+.