Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Fernando Ortiz revela charla clave con Vidal en Colo Colo: “Entendió perfecto”

Fernando Ortiz habló sobre Arturo Vidal después del debut de Colo Colo en la Serio Río de La Plata, donde se impuso en penales.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Fernando Ortiz habló sobre Vidal tras el debut
© FOCOUY/PHOTOSPORTFernando Ortiz habló sobre Vidal tras el debut

Colo Colo superó a Olimpia en penales en su primer partido del año. Los albos debutaron en la Serie Río de La Plata, donde no encontraron goles en el tiempo reglamentario, pero supieron imponerse desde los 12 pasos.

Una de las novedades del inicio del año fue la presencia de Arturo Vidal en la línea defensiva. Olvidando toda la polémica del fin de 2025, Fernando Ortiz puso al King de titular en el debut.

Después del partido, Vidal señaló que “tenemos esta semana para seguir preparándonos. Queremos tener un año muy bueno. Solo tenemos el campeonato local y queremos ganarlo“.

Ortiz, en tanto, se refirió a su relación con el King y a cómo se desempeñó como central. “Su juego habla por sí solo. Solo le dije que entienda el puesto que hoy ocupa. Que sea paciente. Lo entendió perfecto“, dijo.

“Con mucha rabia”: La fuerte confesión de Arturo Vidal tras primer triunfo de Colo Colo en el 2026

ver también

“Con mucha rabia”: La fuerte confesión de Arturo Vidal tras primer triunfo de Colo Colo en el 2026

Fernando Ortiz y la charla clave que tuvo con Vidal en Colo Colo

Es un jugador que puede jugar en cualquier puesto. Esa competencia que tiene la debe contener al jugar como líbero. Cuando analice el partido, las correcciones estarán para él y todo el equipo”, sumó Fernando Ortiz.

Publicidad

El próximo encuentro de los albos será este domingo 18 de enero frente a Alianza Lima. Se disputará a las 21:00 horas en el Estadio Parque Viera de Montevideo y será transmitido por Disney+.

Lee también
Mensaje fuerte y claro de Ortiz a Cepeda: "Si se tiene que quedar..."
Colo Colo

Mensaje fuerte y claro de Ortiz a Cepeda: "Si se tiene que quedar..."

"Es un jugador...": Colo Colo le prende velas a su próximo 9
Colo Colo

"Es un jugador...": Colo Colo le prende velas a su próximo 9

Formación confirmada: el primer once titular de Colo Colo 2026
Colo Colo

Formación confirmada: el primer once titular de Colo Colo 2026

De Paul, capitán de Colo Colo ante Olimpia: "Es un privilegio muy..."
Colo Colo

De Paul, capitán de Colo Colo ante Olimpia: "Es un privilegio muy..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo