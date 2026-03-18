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Copa Sudamericana

Sorteo Copa Sudamericana: Horario y en qué canal ver EN VIVO a los rivales de Palestino, O’Higgins y Audax Italiano

Así podrás ver los rivales de los equipos chilenos que serán parte del sorteo en el torneo Conmebol.

Por Franccesca Arnechino

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Esta semana es el sorteo del torneo Conmebol en Paraguay.
© GettyEsta semana es el sorteo del torneo Conmebol en Paraguay.

Esta semana regresa la acción a la Conmebol, porque este jueves se realizará el esperado sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, dos torneos que se roban todas las miradas en el continente.

En el caso de la Sudamericana, Chile tendrá tres equipos en competencia. Audax Italiano llega tras dejar en el camino a Cobresal, Palestino dio el gran golpe eliminando a Universidad de Chile, y O’Higgins se suma luego de su paso por la Fase 3 de la Libertadores, donde terminó cayendo frente a Deportes Tolima.

¿Dónde ver el sorteo de Copa Sudamericana?

El sorteo de Copa Sudamericana será este jueves 19 de marzo a partir de las 20:00 horas de Chile, evento que se realizará en la sede de la Conmebol, Paraguay.

Podrás verlo a través del canal de YouTube y Facebook de ambos certámenes CONMEBOL. Adicionalmente, se podrá ver a través de ESPN, DSports de DirecTV y las plataformas Disney+, DGO y Prime Video.

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¿Cuándo se juega la fase de grupos de Copa Sudamericana 2026?

  • Fecha 1: Semana del 6 de abril.
  • Fecha 2: Semana del 13 de abril.
  • Fecha 3: Semana del 27 de abril.
  • Fecha 4: Semana del 4 de mayo.
  • Fecha 5: Semana del 18 de mayo.
  • Fecha 6: Semana del 25 de mayo.

Solo los líderes de cada grupo —ocho en total— sacarán pasajes directos a los octavos de final. En tanto, los segundos deberán ir al repechaje, donde chocarán con los equipos que terminen terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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De esos cruces saldrán los otros clasificados a octavos, instancia en la que los punteros ya estarán instalados esperando rival.

Bombos sorteo Copa Sudamericana 2026

Bombo 1 Bombo 2 Bombo 3 Bombo 4
River Plate San Lorenzo Audax Italiano Alianza Atlético
Atlético Mineiro Bragantino Blooming Deportivo Riestra
Sao Paulo Palestino Puerto Cabello Barracas Central
Racing Club Millonarios Boston River Deportivo Recoleta
Gremio Caracas Montevideo City Torque Juventud
Olimpia Vasco da Gama Deportivo Cuenca Botafogo
Santos Cienciano Ind. Petrolero Carabobo
América de Cali Tigre Macará O’Higgins
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