Se viene una semana con harto movimiento para la Conmebol en Paraguay, donde se realizará el esperado sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
Hay presencia chilena con Coquimbo Unido, que llega como campeón de la Liga de Primera ocupando el lugar de Chile 1, y Universidad Católica, como Chile 2 en calidad de subcampeón del certamen nacional.
Panorama que se explica por la rápida caída de Huachipato, eliminado en Fase 2 por Carabobo, y de O’Higgins, que tras perder en la Fase 3 ante Deportes Tolima terminó instalándose en la Sudamericana.
¿Dónde ver el sorteo de Copa Libertadores?
El sorteo de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, será este jueves 19 de marzo a partir de las 20:00 horas de Chile, evento que se realizará en la sede de la Conmebol, Paraguay.
Podrás verlo a través del canal de YouTube y Facebook de ambos certámenes CONMEBOL. Adicionalmente, se podrá ver a través de ESPN, DSports de DirecTV y las plataformas Disney+, DGO y Prime Video.
¿Cuándo se juega la fase de grupos de Copa Libertadores 2026?
- Fecha 1: Semana del 6 de abril
- Fecha 2: Semana del 13 de abril
- Fecha 3: Semana del 27 de abril
- Fecha 4: Semana del 4 de mayo
- Fecha 5: Semana del 18 de mayo
- Fecha 6: Semana del 25 de mayo
Los dos mejores de cada grupo —16 equipos en total— sacarán pasajes a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde comenzará la fase de mata a mata rumbo a cuartos, semifinales y la gran final que definirá al campeón.
En tanto, los terceros de cada zona no quedarán fuera del todo: pasarán al repechaje de la Copa Sudamericana, instancia en la que chocarán con los segundos de cada grupo de ese torneo.
|Bombo 1
|Bombo 2
|Bombo 3
|Bombo 4
|Flamengo
|Libertad
|Junior
|Universidad Central
|Palmeiras
|Estudiantes (LP)
|Universidad Católica
|Platense
|Boca Juniors
|Cerro Porteño
|Rosario Central
|Independiente Rivadavia
|Peñarol
|Lanús
|Ind. Santa Fe
|Mirassol
|Nacional
|Corinthians
|Always Ready
|Barcelona SC
|Liga de Quito
|Bolívar
|Coquimbo Unido
|Sporting Cristal
|Fluminense
|Cruzeiro
|Dep. La Guaira
|Deportes Tolima
|Ind. del Valle
|Universitario
|Cusco FC
|Ind. Medellín
En resumen…
- El sorteo de la Copa Libertadores se realizará este jueves 19 de marzo en Paraguay.
- Coquimbo Unido y Universidad Católica representarán a Chile en la fase de grupos del torneo.
- La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 comenzará la semana del 6 de abril.