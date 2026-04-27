Natalia Duco sufre un duro revés en la nueva encuesta de la Plaza Pública Cadem del mes de abril. La ministra del Deporte pasó de ser una de los pilares en el gabinete de José Antonio Kast a ubicarse entre las peores evaluadas.

La deportista nacional ha tenido un duro inicio de sus funciones y esto ya le pasa la cuenta. En el mes de marzo asistió al “Champion” y recalcó que “el rodeo es expresión de una historia, de familias y de una forma de entender el campo chileno”.

ver también Natalia Duco se retracta tras polémica frase por la ropa de los deportistas: “No fueron correctas”

Lo que generó una ola de críticas y hasta deportistas nacionales lamentaron sus dichos. Pero luego en el mes de abril vino una nueva frase que terminó por desplomarla en las encuestas.

“La prioridad uno del Ministerio del Deporte ahora va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”, recalcó. “Es lo que pienso yo, si uno va fea con la polera mala, ya perdiste”, complementó.

Tweet placeholder

Baja aprobación a Natalia Duco: Solo supera a Mara Sedini

Posteriormente Natalia Duco nuevamente pidió disculpas por sus comentarios. Sin embargo, sus declaraciones le pasaron la cuenta en la reciente medición de la Plaza Pública Cadem.

Publicidad

Publicidad

Natalia Duco pasó de un 49% de aprobación a un 36% en el mes de abril.

En el documento de abril, la secretaria de Estado asoma con una de las que más rechazo ha generado. De un total de 49 de aprobación en marzo, ahora tiene solo un 36%.

A tal punto que Natalia Duco solo logra superar a la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, que aparece en el último puesto con 24% de aprobación.

Publicidad

Publicidad

Natalia Duco está entre las Ministras con menos aprobación en el gobierno de Kast

Pese a las críticas, la ex atleta nacional ha recalcado que sigue firme en sus funciones y con el objetivo de mejorar el deporte en Chile. “En los últimos días presentamos en el Senado y en la Cámara una hoja de ruta para avanzar en deporte escolar, alto rendimiento, infraestructura, inclusión y fortalecimiento institucional. El foco de esta gestión está en mejorar para que llegue mejor a las personas y tenga más impacto real en su vida diaria”, recalcó Duco en sus redes sociales.

En resumen:

Natalia Duco bajó su aprobación del 49% al 36% en la encuesta Cadem de abril.

bajó su aprobación del en la encuesta Cadem de abril. La ministra del Deporte solo supera en aprobación a Mara Sedini , quien registra 24% .

, quien registra . La caída en encuestas sigue a críticas por sus dichos sobre el rodeo y vestimenta.

Publicidad