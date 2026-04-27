“Fallamos”: Maratón De Santiago confirma error en entrega de medallas y explica sistema de devolución

El running se tomó la Capital de Chile. Este reciente domingo se realizó la Maratón De Santiago 2026 y congregó a más de 35 mil personas que participaron en la 18a versión del evento deportivo.

Lo que permitió sacar cuentas alegres en la organización de la competencia. “La ciudad completa se involucra y acompaña a los corredores. Está maratón es una verdadera fiesta para Santiago”, recalcó la directora ejecutiva del Itaú Maratón de Santiago 2026, Francisca Aguirre.

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Sin embargo, la jornada quedó empañada por la polémica en la entrega de medallas a los corredores de los 10K. A través de redes sociales se vitalizaron varios registros de usuarios que tras cruzar la meta se quedaron sin su presea dorada.

El Maratón de Santiago congregó a más de 35 mil participantes

Según indicó Las Últimas Noticias, la productora ProKart no logró hacer entrega de todas las medallas. “Dicen que se perdieron y no saben porqué”, fue la explicación en primera instancia. Luego se dijo que había muchos colados y posteriormente que estaban en cajas pero en otros sectores.

¿Qué pasó con las medallas del Maratón De Santiago 2026?

El tema es que este lunes, la organización del Maratón De Santiago hizo un mea culpa y reconoció el error en la entrega de medallas en los 10K.

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“Fallamos en un momento que era importante. Sabemos que esa medalla no es un objeto más. Queremos darles tranquilidad: cada corredor que no recibió su medalla la recibirá en su domicilio”, recalcaron en sus redes sociales.

Por lo mismo, indicaron que ahora los atletas afectados deben enviar un correo a info@maratondesantiago.cl con su nombre, rut, número de corredor, dirección de envío y teléfono de contacto para recibir su galardón.

Incluso se detalla que pese a no tener la medalla, podrán disfrutar de todos los beneficios de la “Medal Week” solo presentando en número de corredor.

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¿Cuándo es la Maratón de Santiago 2027?

Según información entregada por la organización, la próxima edición del Maratón De Santiago será en 2027 y sería en el mes de abril. La carrera contemplará 10k, 21k y 42k. Ahora las inscripciones estarán abiertas recién en el segundo semestre.

En resumen: