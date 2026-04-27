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Santiago se llenó de runners: más de 35 mil personas animaron el Maratón 2026

La capital fue escenario de una nueva edición del evento deportivo con más de 35 mil corredores participaron en sus tres distancias.

Por Franccesca Arnechino

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Maratón de Santiago 2026.
© PhotosportMaratón de Santiago 2026.

Este domingo 26 de abril se desarrolló la 18a versión del Itaú Maratón de Santiago, reuniendo a más de 35 mil corredores en sus distancias de 10K, 21K y 42K, en un circuito que recorrió ocho comunas de la Región Metropolitana, en medio de un gran marco de público y una ciudad volcada a la actividad.

Respecto al desarrollo del evento, la directora ejecutiva del Itaú Maratón de Santiago 2026, Francisca Aguirre, destacó el carácter ciudadano y festivo de la jornada: “Logramos consolidar un evento que va mucho más allá de lo deportivo, donde la ciudad completa se involucra y acompaña a los corredores. Vimos activaciones en distintos puntos del recorrido, música en vivo, incluso con un piano de cola interpretando jazz en plena ruta, y miles de personas alentando, lo que transforma esta maratón en una verdadera fiesta para Santiago”.

RESULTADOS 42K: LOS GRANDES GANADORES DE LA JORNADA

En la distancia reina, el keniata Cornelius Kibiwot Chepkok se quedó con el primer lugar con un tiempo de 02:09:49, seguido por su compatriota Michael Kirui (02:10:15).

El podio lo completó el chileno Hugo Catrileo Tapia, con un destacado crono de 02:10:22. En damas, la victoria fue para la etíope Tigst Getnet Belew, quien cruzó la meta en 02:27:58, superando a la argentina Florencia Borelli (02:29:45).

El tercer lugar fue para la también etíope Gode Chala Jijo, con un tiempo de 02:34:30.

PREMIO ERIKA OLIVERA: RECONOCIMIENTO AL TALENTO NACIONAL

En el marco de la competencia, se entregó el Premio Erika Olivera, que distingue a los mejores atletas chilenos en la distancia de maratón (42K).

En esta edición, los galardonados fueron:

  • Hugo Catrileo Tapia (02:10:21), quien finalizó en el tercer lugar de la clasificación general.
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  • María José Calfilaf (02:39:05), quien finalizó en el cuarto lugar de la competencia femenina.

RESULTADOS 21K: ALTO NIVEL Y RÉCORD DE LA PRUEBA

En los 21 kilómetros, el peruano Alejandro Alania se impuso con un tiempo de 01:02:28, estableciendo un nuevo récord en la distancia del Itaú Maratón de Santiago.

En damas, la ganadora fue la argentina Belén Casetta, con un registro de 01:14:21. En cuanto a la participación nacional, Carlos Díaz fue el mejor chileno, finalizando en el tercer lugar con un tiempo de 01:03:21, mientras que en mujeres, Catalina Langlois logró el segundo lugar con un crono de 01:18:50.

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10K: MASIVIDAD Y ESPÍRITU CIUDADANO

La distancia 10K convocó a más de 11 mil corredores, consolidándose como una de las categorías más masivas del evento.

Los ganadores fueron los chilenos Diego Uribe (00:29:52) y Daniela Moya (00:35:10), en una jornada marcada por el ambiente familiar y el entusiasmo del público.

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