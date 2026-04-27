Este domingo 26 de abril se desarrolló la 18a versión del Itaú Maratón de Santiago, reuniendo a más de 35 mil corredores en sus distancias de 10K, 21K y 42K, en un circuito que recorrió ocho comunas de la Región Metropolitana, en medio de un gran marco de público y una ciudad volcada a la actividad.

Respecto al desarrollo del evento, la directora ejecutiva del Itaú Maratón de Santiago 2026, Francisca Aguirre, destacó el carácter ciudadano y festivo de la jornada: “Logramos consolidar un evento que va mucho más allá de lo deportivo, donde la ciudad completa se involucra y acompaña a los corredores. Vimos activaciones en distintos puntos del recorrido, música en vivo, incluso con un piano de cola interpretando jazz en plena ruta, y miles de personas alentando, lo que transforma esta maratón en una verdadera fiesta para Santiago”.

RESULTADOS 42K: LOS GRANDES GANADORES DE LA JORNADA

En la distancia reina, el keniata Cornelius Kibiwot Chepkok se quedó con el primer lugar con un tiempo de 02:09:49, seguido por su compatriota Michael Kirui (02:10:15).

El podio lo completó el chileno Hugo Catrileo Tapia, con un destacado crono de 02:10:22. En damas, la victoria fue para la etíope Tigst Getnet Belew, quien cruzó la meta en 02:27:58, superando a la argentina Florencia Borelli (02:29:45).

El tercer lugar fue para la también etíope Gode Chala Jijo, con un tiempo de 02:34:30.

PREMIO ERIKA OLIVERA: RECONOCIMIENTO AL TALENTO NACIONAL

En el marco de la competencia, se entregó el Premio Erika Olivera, que distingue a los mejores atletas chilenos en la distancia de maratón (42K).

En esta edición, los galardonados fueron:

Hugo Catrileo Tapia (02:10:21), quien finalizó en el tercer lugar de la clasificación general.

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María José Calfilaf (02:39:05), quien finalizó en el cuarto lugar de la competencia femenina.

RESULTADOS 21K: ALTO NIVEL Y RÉCORD DE LA PRUEBA

En los 21 kilómetros, el peruano Alejandro Alania se impuso con un tiempo de 01:02:28, estableciendo un nuevo récord en la distancia del Itaú Maratón de Santiago.

En damas, la ganadora fue la argentina Belén Casetta, con un registro de 01:14:21. En cuanto a la participación nacional, Carlos Díaz fue el mejor chileno, finalizando en el tercer lugar con un tiempo de 01:03:21, mientras que en mujeres, Catalina Langlois logró el segundo lugar con un crono de 01:18:50.

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10K: MASIVIDAD Y ESPÍRITU CIUDADANO

La distancia 10K convocó a más de 11 mil corredores, consolidándose como una de las categorías más masivas del evento.

Los ganadores fueron los chilenos Diego Uribe (00:29:52) y Daniela Moya (00:35:10), en una jornada marcada por el ambiente familiar y el entusiasmo del público.