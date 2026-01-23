La polémica suma y sigue tras la designación de Natalia Duco como ministra del Deporte. El presidente electo, José Kast, nombró a la ex atleta pese al antecedente de dóping positivo que registró la lazadora de la bala en su carrera.

De inmediato el nombramiento de Duco generó discrepancias transversales, especialmente en la oposición a Kast, obvio, pero también en el mundo del deporte nacional.

A modo de ejemplo, el periodista Juan Cristóbal Guarello estalló furioso. Asimismo, el ex lanzador de la bala y representante de Chile en Juegos Olímpicos, Gert Weil, también se mostró en desacuerdo y muy preocupado por la visión que mostrará al mundo el deporte nacional con Duco a la cabeza.

Ahora fue Martina Weil, la hija de Gert, quien le lanzó un duro palo a Natalia Duco y la próxima administración de José Kast. Un día después de las declaraciones de su padre, la velocista utilizó las redes sociales para pegarle a la ministra del Deportes que asumirá en marzo.

ver también Gert Weil destroza a la ministra del Deporte designada por Kast: “El dóping de Duco no fue involuntario”

El compromiso de Weil contra el dóping: veloz palo a Duco

“Hasta a Sudáfrica llegaron a tomarme el control de dóping. Viva el deporte limpio, aunque signifique que me despierten a las 7 AM en mi día de descanso“, publicó Martina Weil junto a una foto del momento.

Cabe recordar que Gert Weil había manifestado tajante que el nombramiento de Duco “es una contrariedad absolutamente. (…) Qué ejemplo le estamos dando a los niños“.

Publicidad

Publicidad

“El dóping de Natalia requiere de planificación y de intención. Es decir, no es un tema que fue un accidente, una casualidad o un error involuntario. La sustancia que ella mostró tener en su organismo llega vía inyectable, no se ingiere como un alimento, como un suplemento, vía oral”, agregó.

Añadió que “Natalia nunca asumió la responsabilidad, nunca se manifestó arrepentida. (…) Yo quiero ver cuál va a ser la reacción a nivel internacional de los organismos deportivos. Imagínate a nuestra ministra postulando a Chile a Juegos Olímpicos“.

Publicidad

Publicidad

ver también “La señal es muy mala”: Guarello destruye a Natalia Duco como futura ministra del Deporte

Cabe recordar que Martina Weil fue oro en los Juegos Panamericanos 2023 de Chile, además de protagonizar una polémica propia con el equipo de la posta, situación en la que también se vio involucrada su madre, Ximena Restrepo.