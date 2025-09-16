Es tendencia:
Mundial de Atletismo

Una centésima cambió todo: La increíble marca que deja Martina Weil en el Mundial de Atletismo

La deportista chileno estuvo a punto de lograr la clasificación a la final de los 400 metros en la cinta mundialista.

Por Andrea Petersen

© Getty ImagesLa deportista chileno no logró la clasificación a la final de los 400 metros.

La deportista chilena Martina Weil compitió en la semifinal de los 400 metros del Mundial de Atletismo este martes, donde lamentablemente, por una centésima, no logró la clasificación a la final del gran evento deportivo.

La velocista chilena tuvo un tiempo de 48,88 segundos, alcanzando el cuarto lugar de su heat, donde las dos primeras avanzaban de forma directa y quedando sin uno de los dos cupos que se entregan a los siguientes mejores tiempo al ser superada por la noruega Henriette Jaeger, que registró una marca de 49,87.

El periodista de ESPN, Fernando Palomo, compartió la carrera en sus redes sociales y escribió: “48,88 s es el tiempo más rápido en la historia de los Mundiales que NO consigue clasificación a la final”.

A pesar de eso, la chilena se posicionó en el noveno lugar de la competencia en la cita mundialista.

Tweet placeholder
¿Cuándo es la final de los 400 metros en el Mundial de Tokio?

La gran definición del certamen se disputará el próximo jueves 18 de septiembre a las 10.24 horas (Chile).

