Mundial de Atletismo Tokio 2025: Este es el horario en que compiten los deportistas chilenos

El equipo chileno está cerca de disputar la espera cita mundialista en Tokio y ya se reveló el horario en que saldrán a la cancha.

Por Andrea Petersen

Este fin de semana se vivirá una jornada deportiva de gran nivel, con reconocidas figuras nacionales representando a Chile en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 y ya se reveló el horario en que competirán.

El certamen se desarrollará entre el 13 y el 21 de septiembre en el Estadio Nacional de Japón, donde más de 1.000 atletas de cerca de 200 países competirán en 49 pruebas, con 147 medallas para disputar, siendo esta la tercera ocasión que el país asiático albergue este esperado evento mundial.

Este es el horario y la transmisión del Mundial de Atletismo Tokio 2025

El gran evento del deporte se emitirá por las pantallas de TVN en todas sus plataformas, en donde emitirán más de 30 horas de competencia, que incluirá dos fines de semana completos y tres jornadas en horario prime.

¿Cuándo comienza? Así podrás ver la Copa Davis y el Mundial de Atletismo por TV abierta

Sábado 13 de septiembre

  • 06:55 horas: María Ignacia Montt – 100 metros planos
  • 20:00 horas: Nicole Urra – Maratón

Domingo 14 de septiembre

  • 07:25 horas: Martina Weil – 400 metros planos
  • 09:30 horas: Ignacio Velásquez – 10.000 metros planos
  • 20:00 horas: Hugo Catrileo – Maratón
  • 21:00 horas: Gabriel Kehr y Humberto Mansilla – Lanzamiento del martillo

Viernes 19 de septiembre

  • 21:00 horas: Claudio Romero – Lanzamiento del disco
  • 22:00 horas: Ivana Gallardo – Lanzamiento de la bala
Sábado 20 de septiembre

  • 08:45 horas: Maria Ignacia Montt, Anais Hernández, Isidora Jiménez, Antonia Ramírez, Macarena Borie y Javiera Cañas – Posta 4×100
