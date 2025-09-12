Este fin de semana se vivirá una jornada deportiva de gran nivel, con reconocidas figuras nacionales representando a Chile en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 y ya se reveló el horario en que competirán.

El certamen se desarrollará entre el 13 y el 21 de septiembre en el Estadio Nacional de Japón, donde más de 1.000 atletas de cerca de 200 países competirán en 49 pruebas, con 147 medallas para disputar, siendo esta la tercera ocasión que el país asiático albergue este esperado evento mundial.

Este es el horario y la transmisión del Mundial de Atletismo Tokio 2025

El gran evento del deporte se emitirá por las pantallas de TVN en todas sus plataformas, en donde emitirán más de 30 horas de competencia, que incluirá dos fines de semana completos y tres jornadas en horario prime.

ver también ¿Cuándo comienza? Así podrás ver la Copa Davis y el Mundial de Atletismo por TV abierta

Sábado 13 de septiembre

06:55 horas: María Ignacia Montt – 100 metros planos

20:00 horas: Nicole Urra – Maratón

Domingo 14 de septiembre

07:25 horas: Martina Weil – 400 metros planos

09:30 horas: Ignacio Velásquez – 10.000 metros planos

20:00 horas: Hugo Catrileo – Maratón

21:00 horas: Gabriel Kehr y Humberto Mansilla – Lanzamiento del martillo

Viernes 19 de septiembre

21:00 horas: Claudio Romero – Lanzamiento del disco

22:00 horas: Ivana Gallardo – Lanzamiento de la bala

Publicidad

Publicidad

Sábado 20 de septiembre