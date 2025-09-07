El deportista Sammis Reyes, que se convirtió en el primer chileno en llegar a la NFL, ha protagonizado inesperadas polémicas en el último tiempo, desde un inesperado cruce con el Pastor Rocha, hasta una crítica por parte del histórico portero de la Roja, Claudio Bravo.

Ante esto, el ex tigh end de Washigton Football Team, conversó con LUN en donde enfatizó su amor por Chile y se refirió a las críticas que ha recibido en el último tiempo. “Yo amo a Chile, a los 16 años me hice un tatuaje en el bíceps derecho que dice Chile”.

“Yo mojé la camiseta de la Roja del básquetbol, sé lo que es llorar por perder un partido clasificatorio del mundial contra Brasil en un gimnasio de Osorno con cinco mil personas”.

ver también Sammis Reyes le responde tajantemente a Claudio Bravo: “No cualquiera llega ahí”

Sammis Reyes responde a las críticas

En conversación con el medio, el deportista señaló: “El problema es que me fui, volví 14 años después y me doy cuenta de que la mentalidad sigue siendo la misma con gente igual de chaquetera y no sé por qué causo tanto rechazo“.

Sammis Reyes jugó en la NFL /Getty Images)

Asimismo, Reyes recordó el paso histórico que tuvo por la National Football League (NFL) en Estados Unidos. “Me siento muy orgulloso de haber representado a todo un país en la NFL y de no haberme fallado a mí, di lo mejor que tenía dentro de mi estanque y me puedo morir tranquilo”.

Publicidad

Publicidad

En la misma línea señaló la importancia que tiene el apoyar a los deportistas nacionales. “Y no voy a arrancarme del país porque me critiquen un poquito, todo lo contrario. Somos 19 millones de chilenos y si no nos apoyamos entre nosotros, nadie nos va a apoyar. No hay interés del resto del mundo sobre Chile y si seguimos acá peleando entre nosotros, eso me frustra”, puntualizó.