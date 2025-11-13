El exjugador de fútbol americano, Sammis Reyes, compartió en redes sociales un nuevo registro junto a su pareja, la cantante y ex Miss Universo Chile, Emilia Dides, donde ambos presentan su nuevo podcast en conjunto titulado “Esto es incómodo”.
En el clip, que dura poco más de un minuto y compartido en Instagram, la pareja decidió enfrentar con humor una serie de críticas en su contra. Ambos leen en voz alta distintos comentarios cargados de ‘hate’ y reaccionan en vivo a cada uno de ellos, transformando las ofensas en parte del contenido.
Sammis Reyes enfrenta el ‘hate’ con humor
Con un tono relajado y lúdico, Reyes respondió a varios de los comentarios negativos que ha recibido en sus redes sociales, muchos de ellos con duros calificativos hacia él y su pareja.
Uno de los mensajes que el exjugador de la NFL leyó con una evidente sonrisa decía: “Pobre y triste w**, nadie te quiere, cabeza de músculo, dai pura pena”, palabras que Reyes leyó y enfrentó con evidente risa.
La pareja también se tomó con humor los ataques hacia ambos. En uno de los comentarios se leía: “Fracasado en básquetbol, fracasado en fútbol americano. Y ahora junto a una reina fracasada en el certamen internacional”, mensaje de similar característica a uno leído por la propia Dides, donde se señalaba: “Los casi casi, uno que casi fue mi universo y otra que casi jugó”, ante lo cual Sammis respondió entre risas: “Igual tienen razón”.
En otro de los puntos que abordaron fue la imagen de “violento” que tiene el deportista, especialmente tras su conflicto con el conocido humorista, “Pastor Rocha”.
Frente a un comentario que decía: “Ojalá sea feliz la Emilia, pero él no me gusta, es muy violento para ella”, Dides replicó entre carcajadas, mientras Reyes cerró el momento con ironía: “Pobrecita, no saben nada… si es al revés, ¡me pega ella!”, bromeó entre risas.
Al cierre de esta nota, el vídeo donde Sammis y Emilia reaccionan a sus comentarios ‘hate’ cuenta con más de 115 mil ‘likes’, más de 4.300 comentarios y cerca de 800 compartidos en la red social de Meta.