La histórica tenista Serena Williams llega a la pantalla como parte de una nueva docuserie titulada “The CEO Club”, inspirada en figuras influyentes del deporte, entretenimiento y la moda, quienes han logrado llevar sus carreras al siguiente nivel.

La serie de ocho episodios llegará a la plataforma de Prime Video el próximo 23 de febrero y además de el deportista, otras grandes personalidades influyentes serán parte de la producción.

La docuserie acompaña a figuras influyentes como la legendaria tenista y empresaria Serena Williams; la artista Thalia; Dee Ocleppo Hilfiger, ex modelo y diseñadora de moda; Loren Ridinger, Ceo de Market America.

A ella se suman la supermodelo y emprendedora de belleza Winnie Harlow; Hannah Bronfman, fundadora de Counteur Capital y referente de bienestar; e Isabela Rangel Grutman, fundadora, CEO y diseñadora de las marcas ISA Grutman y Rangel.

Serena Williams adelanta el estreno de The CEO Club

La deportista, que se inscribió como una de las leyendas de la historia del tenis, además de ser parte del elenco, es productora ejecutiva.

“Como productora ejecutiva, me divertí muchísimo ayudando a dar vida a esta serie. Celebrar la brillantez, la ambición y la hermandad de mujeres a las que admiro y llamo amigas, ha sido increíblemente especial”.

Esta es la trama de la nueva docuserie

Con el poder y el propósito como eje central, la serie retrata a este grupo de directoras ejecutivas mientras enfrentan los desafíos y celebran los logros de sus vidas profesionales y personales.

A lo largo de la serie, estás mujeres redefinen el concepto de liderazgo contemporáneo y se adentra en una nueva etapa de sus carreras con la seguridad y claridad que les han dado sus propias experiencias.

