Napoli vs. Milan: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO la Supercopa de Italia

Este jueves se juega la primera semifinal de la Supercopa de Italia.

Por Franccesca Arnechino

Este jueves arranca la acción de la Supercopa de Italia, certamen que comienza con la fase de semifinales del certamen y que durante esta jornada tiene un partidazo protagonizado por el Napoli y AC Milan.

Gran encuentro a jugarseen el King Saud University Stadium de Riady que, tal como ocurre hace dos años, los campeones de Italia vigentes se enfrentan al finalista de la última Copa de Italia.

¿Dónde ver Napoli vs. Milan por la Supercopa de Italia?

El enfrentamiento entre Napoi y AC Milan por la semifinal de la Supercopa de Italia se juega este jueves 18 de diciembre a partir de las 16:00 horas de Chile en el King Saud University Stadium de Riad.

El duelo entre Napolitanos y Rosoneros, será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

Sorteo Copa Sudamericana: Horario y en qué canal ver el rival de U. de Chile

Probables formaciones

  • Napoli: V. Milinković-Savić, S. Beukema, A. Buongiorno, A. Rrahmani, M. Gutiérrez, S. Lobotka, S. McTominay, G. Di Lorenzo, David Neres, R. Højlund, N. Lang.
  • AC Milan: M. Maignan, S. Pavlovic, K. De Winter, F. Tomori, L. Modrić, D. Bartesaghi, R. Loftus-Cheek, A. Rabiot, A. Saelemaekers, C. Nkunku, C. Pulisic.
