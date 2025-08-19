Marek Hamsik es el jugador eslovaco más importante de la historia. Con su país disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, avanzando a octavos de final, y se convirtió en ídolo de Napoli.

En la escuadra del sur italiano jugó entre el 2007 y el 2019, ganando dos Copa Italia y una Supercopa de ese país. Se convirtió en goleador histórico del club con 121 goles superando a Diego Maradona (115), aunque el 2020 lo pasó el belga Dries Mertens que llegó a 148 anotaciones.

El 2013 Hamsik, que siempre destacó por un peinado de “mechas paradas”, empezó a lucir un mohicano. Fue poco después de que Arturo Vidal lo impusiera en la Juventus con gran estilo. En Italia muchos aseguran que se inspiró en el chileno para este look.

Hamsik empezó a usar el mohicano el 2013 en el Napoli

Hamsik se convierte en granjero

Hoy, a sus 38 años, está retirado. Puso una academia de fútbol en su país y en el municipio de Badín se compró una mansión, en la cual instaló una granja. Mayoritariamente cría gallinas junto a su esposa Martina Hamsikova.

“El gallinero está hecho a medida con todo lo que conlleva. Es más bien un hotel para gallinas, con calefacción y ventilación incorporadas, pero también con puertas automáticas que se abren por la mañana para que no tengamos que levantarnos a verlas”, señaló Hamsik.

Su esposa, Martina, explicó que “es un pasatiempo relativamente nuevo para nosotros. Todo empezó en abril del 2023, durante la Pascua, cuando encargamos huevos para incubar, de los que más tarde nacieron pollitos. En ese tiempo logramos construir y amueblar un gallinero”, explicó Martina en una entrevista al sitio Sport24.sk.

Hamsik ha mostrado en redes el gallinero que tiene en su casa

“”ntentamos hacer que las gallinas fueran felices y nosotros también. Hasta ahora tenemos 29 y ponen alrededor de dos docenas de huevos al día. Tenemos muchos, y ya estoy pensando en abrir una tienda”, tiró la talla el ex futbolista que se retiró en el Trabzonspor de Turquía, elenco en el que fue campeón.

“Al principio nos preocupaba mucho la cría de pollos. Soy yo quien los abre por la mañana, los cierra por la tarde y felizmente me encargo del gallinero”, señaló sobre su vida de granjero.

No es lo único que hay en casa. Tienen un mini zoológico casero con hurones, tortugas, conejillos de Indias, perros y gatos. Algo que Hamsik explica como un asunto familiar.

“En general, Martina es una gran amante de los animales y eso le transmitió a toda la familia. Si pudiéramos, tendríamos un refugio de animales o un pequeño zoológico en casa, aunque, en realidad, ya tenemos uno”, sentenció.

