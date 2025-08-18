El portugués Fabio Coentrao hizo historia en el Real Madrid. El 2011 llegó proveniente del Benfica como precio récord por un defensa, luego de que el cuadro merengue pagara 30 millones de euros.

Se convirtió en una pieza importante como lateral izquierdo, consiguiendo dos Champions League: la del 2014 y la del 2017, aunque en esta última prácticamente no jugó.

Tenía ya en mente dejar a temprana edad su carrera como futbolista. De hecho, tuvo polémicas con el club y el DT José Mourinho al fumar, por lo que recibió un castigo.

Salió del Madrid a los 29 años para volver a su país, donde jugó un año en Sporting y luego en Rio Ave. Con 33 años, y tras un retiro con elástico, decidió dejar el fútbol definitivamente.

Fabio Coentrao (derecha) celebra la Champions del 2014 con el Real Madrid

La vida de Coentrao como pescador

A pesar del alto sueldo que ganaba (en su última etapa percibía 4 millones de euros anuales), no se quedó en su casa viendo televisión y tomando cerveza. Se dedicó a ser pescador, una pasión que heredó de su padre al que acompañaba en altamar desde que era pequeño.

Coentrao se dedicó a hacer crecer su negocio. Creó una empresa pesquera con varios barcos y empleados, mostrando que su pasión podía llevarla a un exitoso modelo para generar dinero.

“Una verdadera vocación”, es como ha definido el ex lateral de la selección portuguesa su vida dedicada ahora a la pesca.

Coentrao mira el trabajo que realiza la gente que trabaja con él

“La gente que ama el mar y que quiere vivir la experiencia del mar necesita seguir su voluntad, su sueño. Es un trabajo también para las nuevas generaciones. Mi padre tenía un barco, se dedicaba a la pesca y siempre iba con él de pequeño”, admitió en Brands Channel al dar un giro en esta actividad.

“Mi vida era el mar: el mar y pescar. Sabía que el fútbol un día acabaría y que debería tomar una nueva dirección en mi vida. Y mi felicidad es este barco y esta es la vida que quiero llevar”, explicó el luso.

Tiene un objetivo: “cumplir 40 años y tener 10 barcos. Tengo mucha confianza en mí”, señaló por la flota que está armando y que le da trabajo a los pescadores en Portugal.

No solamente la pesca es uno de los negocios que ha explorado. Hace poco Coentrao lanzó la marca Gin Pablo, una bebida alcohólica en la espera abrirse a nuevos mercados.

En sus redes sociales es muy poco activo. Muestra algunas fotos familiares y un deporte al que muchos pasan una vez que se retiran del fútbol: el pádel, en el que compite permanentemente.