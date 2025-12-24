Una de las mejores duplas a lo largo de la historia del fútbol estuvo compuesta por dos jugadores chilenos, ya que Iván Zamorano y Marcelo Salas marcaron una época en la selección nacional.

Bam Bam y el Matador fueron los pilares en la clasificación de la Roja al Mundial de Francia 1998, siendo los máximos goleadores de las Eliminatorias para la cita gala.

En la cancha el zurdo y el diestro se llevaban de maravillas, pero siempre surgieron rumores de que fuera del césped no eran amigos. Salas contó toda la verdad.

¿Se odiaban Marcelo Salas e Iván Zamorano afuera de la cancha?

Marcelo Salas, que este miércoles cumple 51 años, conversó con Catenaccio Sports y se refirió a su relación con el gran capitán de la selección chilena.

“Con Iván no nos llevábamos pésimo, sólo que no compartíamos más allá del entrenamiento. Con Iván hasta el día de hoy tengo una muy buena relación, pero mi grupo eran (Sebastián) Rozental, (Esteban) Valencia y los más chicos”, recordó el zurdo de Temuco.

“En cambio, él se juntaba con los más grandes: Nelson Tapia, Fabián Estay, Guatón Vega. No me llevé pésimo con él, sólo que no tuvimos una relación más allá de los entrenamientos. Creo que hasta el día de hoy nunca he ido a comer con Iván”, señaló Marcelo Salas.

Lo importante es que se llevaron de maravillas dentro de la cancha y la dupla Za-Sa marcó a una generación de fanáticos del fútbol.