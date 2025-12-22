Es tendencia:
Selección chilena

Nos faltó año: la selección chilena termina el 2025 subiendo un puesto en el Ranking FIFA

Chile consiguió cerrar el año subiendo un lugar en el ranking mundial de selecciones, al verse beneficiado por la baja de Qatar.

Por Felipe Escobillana

Chile subió un lugar para cerrar el año en el Ranking FIFA
La selección chilena tuvo un 2025 espantoso, pues quedó fuera del Mundial de Norteamérica del 2026. Ya con el control remoto y el sillón listos para ver el torneo, no queda otra que mirar de lejos a quienes jugarán el próximo año.

Por eso era importante saber el último Ranking FIFA de la temporada. Y al menos para la selección chilena queda un sabor dulce, debido a que logró subir una posición.

Debido a la baja de Qatar, que descendió tres puestos, la Roja consiguió terminar el año escalando del puesto 53 al 52, al acumular 1457.84 puntos. Quedó un lugar más abajo de Perú.

Chile el noveno seleccionado sudamericano. Solamente está por encima de Bolivia, escuadra que a pesar de estar 76° va a jugar el repechaje para asistir a la Copa del Mundo.

Chile le ganó a Perú en el último amistoso

La intención de Chile es poder jugar partidos amistosos importantes el próximo año. Uno de ellos sería ante Noruega, de Erling Haaland.

España, el mejor seleccionado del mundo en Ranking FIFA

No hay variación respecto a los primeros puestos del Ranking FIFA. En el primer lugar sigue apareciendo España, seguido de Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil.

El top ten lo completan Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia. En el 11° lugar aparece una escuadra africana: Marruecos, que deberá jugar en el Mundial contra Brasil.

Entre los sudamericanos que jugarán el Mundial, están Colombia (13°), Uruguay (16°), Ecuador (23°) y Paraguay (39°)

