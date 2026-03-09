No es que la Selección Chilena tenga una infinidad de nombres que elegir para sus nóminas. El equipo que dirige Nicolás Córdova enfrentará una serie de amistosos en la previa del Mundial y ya se sabe, más o menos, quiénes serán los incluidos.

Pero, como no son muchos los nombres que clasifican para ser parte de las nóminas de Nico Córdova, el hecho de que haya que descartar a uno puede resultar en algo alarmante.

Es lo que pasa con el caso del arco, que bien podría tener un nombre menos, debido al interés de una selección africana. Resulta que Thomas Gillier, portero del Montréal Impact, puede ser llamado a la Selección de Argelia.

¿Por qué Gillier puede jugar por Argelia?

Thomas Gillier habla un perfecto francés. El ex meta de la Universidad Católica, eso sí, no solamente tiene ascendencia gala, sino que también puede jugar por la Selección de Argelia.

Precisamente, su abuelo viene de Argelia, por lo que, según el sitio FutChile, desde el combinado norafricano pusieron sus ojos sobre el meta chileno nacido en Las Condes. Gillier podría jugar el Mundial.

Lo que permite que el ex portero de Universidad Católica sea sondeado por otra selección es que no ha debutado aún por La Roja. Esto podría zanjarse en el caso de que Nicolás Córdova lo tenga en consideración para los duelos amistosos de marzo, ante Nueva Zelanda y Cabo Verde.

Gillier ya fue nominado a la Selección, pero no jugó

