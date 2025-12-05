Faltó que le tocara Unión Española: Argentina queda en el grupo más fácil del Mundial 2026

Este viernes se realizó el esperado sorteo del Mundial 2026 de la FIFA, donde se conocieron a los 12 grupos que conformarán la cita planetaria a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá, respectivamente.

El evento realizado en el Kennedy Center de Washington D. C. y que contó con varias curiosidades, así como con una importante cantidad de figuras del fútbol, del cine y del deporte norteamericano entregó una noticia bastante curiosa, y que no deja de ser polémica: la Selección Argentina de Lionel Messi y Lionel Scaloni fue la gran beneficiada, quedando emparejada en el Grupo J con rivales que, a priori, le permiten soñar con un paseo en la primera fase.

La ‘Albiceleste‘ (2° ranking FIFA), actual campeona del mundo en Qatar 2022, se medirá ante los combinados de Austria (24°), sin duda la más ‘difícil’ del grupo, además de Argelia (35°) y Jordania (66°),lo que deja la sensación de que la fortuna le sonrió de manera exagerada.

Mientras otras potencias como Brasil y Francia quedaron con equipos amenazantes como Marruecos, Escocia, Senegal y Noruega, por decir algunos, Argentina aseguró un camino “de seda” para meterse en los dieciseisavos de final del nuevo formato de 48 equipos.

Así, y con la tranquilidad que otorga el emparejamiento, el cuerpo técnico argentino ya puede enfocarse en sus sedes, las cuales serán Kansas, Dallas o San Francisco, ciudades donde Messi y compañía jugarán la primera fase del certamen.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Ganador ruta D repechaje UEFA (Rep. Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte).

Grupo B: Canadá, Ganador ruta A repechaje UEFA (Gales, Bosnia, Italia o Irlanda del Norte), Qatar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Ganador ruta C repechaje UEFA (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania).

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Ganador ruta B repechaje UEFA (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Ganador repechaje intercontinental B (Bolivia, Suriname o Irak) y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Ganador repechaje intercontinental A (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

