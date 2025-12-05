Es tendencia:
Faltó que le tocara Unión Española: Argentina queda en el grupo más fácil del Mundial 2026

La albiceleste tendrá un camino relativamente fácil en la fase grupal del certamen FIFA, despertando suspicacias en los hinchas de todo el mundo.

Por Franco Abatte

Argentina tiene una camino fácil en la fase grupal del Mundial 2027.
Argentina tiene una camino fácil en la fase grupal del Mundial 2027.

Este viernes se realizó el esperado sorteo del Mundial 2026 de la FIFA, donde se conocieron a los 12 grupos que conformarán la cita planetaria a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá, respectivamente.

El evento realizado en el Kennedy Center de Washington D. C. y que contó con varias curiosidades, así como con una importante cantidad de figuras del fútbol, del cine y del deporte norteamericano entregó una noticia bastante curiosa, y que no deja de ser polémica: la Selección Argentina de Lionel Messi y Lionel Scaloni fue la gran beneficiada, quedando emparejada en el Grupo J con rivales que, a priori, le permiten soñar con un paseo en la primera fase.

ver también

Minuto a minuto: el sorteo de grupos del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá

La ‘Albiceleste (2° ranking FIFA), actual campeona del mundo en Qatar 2022, se medirá ante los combinados de Austria (24°), sin duda la más ‘difícil’ del grupo, además de Argelia (35°) y Jordania (66°),lo que deja la sensación de que la fortuna le sonrió de manera exagerada.

Mientras otras potencias como Brasil y Francia quedaron con equipos amenazantes como Marruecos, Escocia, Senegal y Noruega, por decir algunos, Argentina aseguró un camino “de seda” para meterse en los dieciseisavos de final del nuevo formato de 48 equipos.

Así, y con la tranquilidad que otorga el emparejamiento, el cuerpo técnico argentino ya puede enfocarse en sus sedes, las cuales serán Kansas, Dallas o San Francisco, ciudades donde Messi y compañía jugarán la primera fase del certamen.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Ganador ruta D repechaje UEFA (Rep. Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte).
  • Grupo B: Canadá, Ganador ruta A repechaje UEFA (Gales, Bosnia, Italia o Irlanda del Norte), Qatar y Suiza.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Ganador ruta C repechaje UEFA (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania).
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Ganador ruta B repechaje UEFA (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) y Túnez.
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Ganador repechaje intercontinental B (Bolivia, Suriname o Irak) y Noruega.
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
  • Grupo K: Portugal, Ganador repechaje intercontinental A (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
