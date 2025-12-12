Colo Colo comienza a armarse para lo que será un 2026 de revancha. El Cacique no lo pasó nada de bien en su centenario y tratará de sacarse las balasen la próxima temporada, para lo que tendrán varios retornos. Uno de ellos será la de Jeyson Rojas.

El lateral finalizó su préstamo en Deportes La Serena y regresará al Estadio Monumental para definir su futuro. Si bien Fernando Ortiz todavía no lo ha dirigido, todo indica que tiene grandes planes para el jugador.

Y es que luego de la salida de Mauricio Isla, en el Cacique están buscando un especialista por la banda derecha. Es ahí donde el nombre del ex Papayero toma fuerza, ya que tendrá la misión de pelear una camiseta de titular.

Jeyson Rojas a ser el segundo lateral derecho de Colo Colo

El regreso de Jeyson Rojas a Colo Colo no será sólo para buscar un nuevo préstamo. El lateral era uno de los grandes proyectos del club y ahora que agarró ritmo, lo quieren peleando un puesto.

Jeyson Rojas vuelve a Colo Colo para pelear una camiseta de titular. Foto: Photosport.

El periodista Edson Figueroa reveló en Dale Albo AM el plan que tienen en el Estadio Monumental en ese puesto, donde buscan refuerzo. “Francisco Salinas, Matías Fernández y hay otros que no los tengo. En la balanza, Matías Fernández estaría un pelo más arriba“, comenzó explicando.

Para muchos, esto podría sentenciar el futuro de Jeyson Rojas, pero lo cierto es que en Colo Colo apostarán por él. Tanto, que lo usarán para meterle presión a quien llegue como fichaje en esa zona.

“Me decían que las opciones para lateral derecho serán el refuerzo, ver cómo está Jeison Rojas y los juveniles que estarían“, enfatizó el reportero albo. Una noticia que alegra a un jugador que viene por una revancha personal.

Quedará esperar para ver cuál es la evaluación que hará Fernando Ortiz sobre los jugadores que tendrá en ese puesto. A la espera de un refuerzo, estarán Jeyson Rojas y Víctor Campos, canterano que vio acción de la mano del DT en el cierre de la temporada.

Colo Colo quiere que Jeyson Rojas demuestre que puede pelear un puesto como titular en el 2026. El Cacique busca opciones después de un año para el olvido y del que acumularán gastos que le impiden meterse la mano al bolsillo para gastar mucho en refuerzos.

¿Cuáles fueron los números de Jeyson Rojas en la temporada 2025?

Jeyson Rojas regresa a Colo Colo luego de haber disputado un total de 34 partidos oficiales con Deportes La Serena en la temporada 2025. En ellos aportó con 1 gol y 4 asistencias en los 2.504 minutos que acumuló dentro de la cancha.