El mercado de fichajes para la temporada 2026 del fútbol chileno se sigue moviendo y con todo. Uno de los jugadores que puede dar una enorme sorpresa cambiando de club es Eduardo Vargas, algo que en la U de Chile miran muy atentamente.

El delantero firmó contrato a mitad de temporada con Audax Italiano mientras peleaban el título de la Liga de Primera, pero tras quedarse sólo con Copa Sudamericana, buscaría algo más. Así lo dieron a conocer en las últimas horas, confirmando no sólo que está a detalles de partir.

Turboman no pierde el tiempo y, mientras trata de lograr su salida de los Itálicos, ya está escuchando algunas ofertas. ¿Desde el fútbol chileno? Por ahora es todo un misterio y más pensando en que Gustavo Álvarez quiere irse del Bulla porque no le llevaron al goleador. Ahora, pidiendo salir, podrían darle en el gusto y evitar así un desarme completo de plantel.

¿A la U? Eduardo Vargas con un pie afuera de Audax Italiano

El futuro de Eduardo Vargas parece estar más lejos que cerca de Audax Italiano. El delantero estaría buscando su salida de los Itálicos para ir por un nuevo desafío en la temporada 2026.

Eduardo Vargas dejará Audax Italiano y la U vuelve a soñar con su regreso. Foto: Photosport.

Fue la periodista Rocío Ayala quien en la edición de este viernes de Los Tenores de Radio ADN contó detalles del caso. “Estuvimos muy atentos en Audax Italiano, pudimos hablar con gente de Audax y se ve difícil que siga el próximo año“, lanzó.

La reportera azul no se quedó ahí y destapó que Eduardo Vargas incluso ya está pensando en lo que viene para su carrera. “Dicen que está viendo ofertas y opciones“.

¿Será una de esas la de la U? Cabe recordar que a mitad de año el Romántico Viajero trató de concretar el regreso de Turboman, pero problemas en el contrato lo terminaron llevando a Audax Italiano.

Este fue uno de los puntos que quebró la relación de Gustavo Álvarez con la dirigencia. Ahora que el DT busca salir, podrían darle en el gusto con el artillero y así dejarlo tranquilo para que cumpla su último año de contrato.

Por ahora, el futuro de Eduardo Vargas es todo un misterio y en Audax Italiano esperan para conocer formalmente su postura. Turboman tiene nuevamente en sus manos el volver a la U, aunque después de las negociaciones a mitad de año, las cosas pudieron no quedar bien.

¿Cuáles fueron los números de Eduardo Vargas en Audax Italiano?

Eduardo Vargas comienza a despedirse de Audax Italiano luego de haber disputado un total de 15 partidos oficiales. En ellos aportó con 5 goles y 2 asistencias en los 1.097 minutos que estuvo dentro de la cancha.