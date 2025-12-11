Universidad de Chile mueve sus negociaciones en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde ya saben que el puesto que tendrá más urgencia para potenciar será la delantera.

Con la salida de Nicolás Guerra, además de Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio, en la U se quedan con Leandro Fernández y Maximiliano Guerrero, por lo que es claro que necesitan, al menos, dos atacantes.

En ese sentido, de inmediato es Eduardo Vargas el nombre que suena con fuerza en el Centro Deportivo Azul, un jugador que marcó el distanciamiento de Azul Azul con Gustavo Álvarez.

Ya sin el argentino para la próxima temporada, nuevamente el histórico Turbomán genera una división en la interna de la U, lo que puede provocar nuevos problemas.

Eduardo Vargas es candidato en el mercado de fichajes para la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué pasa con Eduardo Vargas en U de Chile?

Así lo detalló el diario La Tercera, donde aseguran que Eduardo Vargas nuevamente está en la mira de Universidad de Chile, con la ventana de salida que tiene desde Audax Italiano.

Pero, pese al interés, la publicación detalla que dentro del directorio hay voces que hacen un llamado a no contar con el delantero, luego de dejarlos con las ganas en dos oportunidades.

“Sin embargo, no todo el directorio está convencido de su contratación y por ahora, no está en las prioridades. ¿El principal argumento? Los dos intentos fallidos por sumarlo durante este año, dejó varios heridos en el camino y uno de ellos es el técnico Gustavo Álvarez”, explican.

Por lo mismo, esto revive el capítulo que separó al técnico Álvarez de Azul Azul: “El adiestrador argentino lo pidió públicamente a mediados de año y la frustrada negociación fue el punto de quiebre que inició su alejamiento con Clark y compañía”.

